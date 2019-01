El Chapo mandó matar a su primo Juancho, al Güero Bastidas, y al Guacho, confirma El Licenciado [VIDEO]

Los hechos se dieron en medio de la guerra que el Cártel de Sinaloa había emprendido contra sus exaliados y primos del Chapo, los Beltrán Leyva

Carlos Álvarez

La Fiscalía estadounidense presentó este martes, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, un video en el cual se muestra el interrogatorio y la supuesta tortura a Israel Rincón Martínez, alias el Guacho, mismo que realizó Dámaso López Núñez, alias el Licenciado, junto a su ex patrón y luego ex socio, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el Chapo.

En la grabación, de casi 4 minutos de duración, en el que el Guacho aparece golpeado, con la ropa sucia y esposado. El video, según relató el Licenciado durante su testimonio, se grabó en un rancho de su propiedad, ubicado cerca de Culiacán, Sinaloa, en el año 2008. Entre los presentes estaban no solo Guzmán Loera y López Núñez, sino también "Los Chapitos": José Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Los hechos se dieron en medio de la guerra que el Cártel de Sinaloa había emprendido contra sus exaliados y primos del Chapo, los Beltrán Leyva. Según López Núñez, el Guacho había contratado sicarios para los Beltrán Leyva, mismos que utilizaría en la guerra contra Guzmán Loera, a quien acusaban de haber traicionado y "poner" a uno de los hermanos, el Mochomo, para que fuera detenido.

En la grabación, se escucha decir a Rincón Martínez -con voz entrecortada- que se vio en medio de ambos bandos, pero que fue Arturo Beltrán Leyva, alias el Barbas o el Jefe de Jefes, quien lo llamó para una reunión, misma que se realizó unas semanas después de la detención del Mochomo, y en la que presionaron al Guacho para decidirse por uno de los grupos en disputa.

El Licenciado niega haber ayudado a El Chapo a fugarse de Puente Grande en 2001

"Arturo [Beltrán Leyva] me preguntó qué con quien estaba, yo le dije que del suyo y del señor [del Chapo], pero me dijo que no, 'aquí no va a estar con la prima [así se referían los Beltrán Leyva al Chapo], usted está con nosotros o con nadie a la verga'", se escucha decir a Rincón Martínez en el video.

Luego, en una reunión en Cuernavaca, Morelos, en ese entonces bastión criminal de los Beltrán Leyva, al Guacho le dio dinero el Barbas para que contratara sicarios y matara al Chapo, así como a Ismael Zambada García, el Mayo y a Ignacio "Nacho" Coronel Villarreal.

Según el Licenciado, Rincón Martínez fue asesinado esa misma tarde tras grabar el video. Cuando le preguntaron quiénn le había dicho que lo mataron, López Núñez respondió: "mi compadre", en referencia al Chapo, a quien al llegar a la sala 8D de la Corte neoyorquina saludó con respeto, llevándose el puño derecho al corazón.

El Licenciado continuó narrando ante el jurado una serie de asesinatos cometidos u ordenados por el Chapo, esto a pesar de que el juez Brian Cogan pidió a la Fiscalía no centrarse en estos temas, dado que Guzmán Loera no está siendo acusado de homicidio, sino de narcotráfico.

López Núñez narró que, en 2004, el Chapo ordenó matar a Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de Amado, el Señor de los Cielos, debido a que sus sicarios no le mostraban respeto. El licenciado agregó que en el 2011, "su compadre" ordenó asesinar Juan Guzmán Rocha o “Juancho, su primo y una de sus hombres más cercanos, debido a que le mintió sobre su ubicación. Además ordenó asesinar a su secretario, José Miguel "Güero" Bastidas, quien sabía de la mentira.

Por último, narró el homicidio de Leopoldo "Polo" Ochoa Juárez, narcotraficante cercano a Zambada García, quien hizo un acuerdo con el Gobierno para proporcionar información sobre el Chapo, por lo que fue asesinado a balazos en Culiacán, junto a dos de sus guardaespaldas, en diciembre del 2012.

- Con información de VICE News y The New York Times.