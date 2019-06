El Chapo sabe mucho de los políticos de México; sin duda hay que temerle: Kate del Castillo

Kate consideró durante la entrevista que México es un narcoestado. Aseguró que aún teme regresar al país donde fue perseguida por el Gobierno de Enrique Peña Nieto

10/06/2019 | 10:36 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– La actriz Kate del Castillo aseguró que el narcotraficante, Joaquín “El Chapo” Guzmán, sabe mucho de los políticos y por ello “hay que temerle”. Además que no desea volver a ver Sean Penn pero si lo tuviera enfrente, le recordaría a su mamacita y lo calificó de mentiroso para hacer más jugoso el artículo publicado en Rolling Stone.

En entrevista para Milenio Televisión, Kate consideró que México es un “narcoestado” y que la demanda por daños morales y materiales al gobierno de ese país va lenta, pero segura. Además que si viera de frente al ex Presidente Enrique Peña Nieto, le pediría una disculpa por el daño que le hizo y por lo que la atacó, “debería de pagar por su crimen” por lo que Kate señaló que no perdonaría al ex mandatario “de ninguna manera”.

Durante la misma charla, la actriz confirmó que tiene los derechos para la biografía de “El Chapo“, ex líder del Cártel de Sinaloa y que cuando lo vio no le hizo ninguna entrega especial o que lave dinero para él. De igual manera, del Castillo negó conocer a Emma Coronel, esposa de Guzmán Loera.

Recientemente, la actriz afirmó que está en quiebra por una demanda de 60 millones de dólares de 2018 que genera el pago de honorarios a los abogados en México y Estados Unidos contra el gobierno mexicano a consecuencia de una investigación a la que califica como injustificada en su contra.