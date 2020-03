El choque de dos trenes en el Metro Tacubaya deja al menos 41 heridos y una persona muerta

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) de la Ciudad de México, confirmó la madrugada de este miércoles que el choque entre dos trenes en la estación del Metro Tacubaya dejó al menos 41 heridos y una persona muerta.

De acuerdo con una tarjeta de información preliminar, emitida por el propio STCM, entre los heridos están los dos conductores de los trenes que se impactaron el martes, alrededor de las 23:37 horas. El impacto se registró en dirección a la estación Observatorio, y de inmediato los propios usuarios se movilizaron para rescatar a pasajeros.

Luego de reportarse el choque, los servicios de emergencia de la Ciudad de México, se movilizaron hacia la avenida Jalisco, que fue cerrada de inmediato para permitir las labores de rescate y también la evacuación de la estación Tacubaya.

De acuerdo con testigos, el tren impactado se encontraba detenido en Tacubaya y el que arribó a esa estación no logró detenerse.

Los heridos fueron trasladados tanto al Hospital de la Cruz Roja en Polanco como a otros nosocomios de la CdMx. Al sitio arribaron decenas de ambulancias del Escuadrón de Rescate y Emergencias médicas (ERUM), así como de la Cruz Roja Mexicana. También se desplegaron unidades del cuerpo de bomberos de la capital del país.

A través de su cuenta de Twitter, la Jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum, afirmó que que, aunque se harán todos los peritajes e investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, la atención de los lesionados es la prioridad actual. También confirmó que se el número de heridos asciende a 41 y una persona perdió la vida en el accidente.

Me reportan el impacto de dos convoys del Metro en la estación Tacubaya. Bomberos me informa de 41 heridos y una persona que lamentablemente perdió la vida. Me dirijo en este momento al lugar.