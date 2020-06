El City cae 2-1 ante el Chelsea y entrega al Liverpool su primera Premier League en 30 años

LONDRES._ El Chelsea le entregó al Liverpool su primera liga en 30 años al derrotar este jueves al Manchester City por 2-1 en Stamford Bridge.

Los de Jürgen Klopp necesitaban que el City no ganase para levantar la Premier sin necesidad de jugar y un Chelsea necesitado de puntos para lograr meterse en Liga de Campeones se merendó a los de Pep Guardiola aprovechando los contraataques.

Un golazo de Christian Pulisic y un penalti transformado por Willian envió el título de la Premier League a Anfield, donde ya se está descorchando el champagne.

El City, que no se reservó nada por mucho que Guardiola restase importancia al choque, salió a ahogar al Chelsea y lo que hizo fue pasearse de lado a lado de la frontal del área tocando sin peligro aparente. El primer susto para Kepa fue balón parado, cuando un remate de cabeza de Fernandinho obligó al español a hacer una gran parada para repeler el esférico.

