El clavadista Jahir Ocampo dice haberse deprimido por aplazamiento de los Juegos Olímpicos

El deportista mexicano reveló que nunca pensó que el evento se aplazara un año por la pandemia de coronavirus

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ El clavadista mexicano Jahir Ocampo, medallista en los Mundiales de Natación de Barcelona 2013, reconoció este miércoles haberse deprimido por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio y consideró que la crisis del Covid-19 “es una alerta para saber que estamos haciendo las cosas mal”.

“Fue un balde de agua fría saber que se han pospuesto, nunca pensé que se aplazaran un año. Esta situación me pone triste; esta vez me deprimió el panorama oscuro en el que entramos. No sé cuándo regresaré a una alberca”, dijo el competidor.

La pasada semana el Comité Olímpico Internacional aplazó los Olímpicos luego de la extensión por el mundo de la pandemia y luego anunció que la cita comenzará el 23 de julio de 2021.

A pesar de que la decisión le cambió las planes, el clavadista manifestó que las cosas buenas y malas de la vida son perecederas, confía en que pase pronto el problema de salud mundial y los seres humanos aprendan la lección y cuiden la naturaleza.

“El planeta necesitaba respirar de tanta contaminación, los animales dejar de tener tanto sufrimiento. Ahora los ríos están claros, el aire se purificó; los únicos que le hemos hecho mal al planeta somos los humanos, es una alerta para saber que estamos haciendo las cosas mal”, agregó.

Ocampo, quinto lugar en el trampolín de tres metros sincronizado en Río 2016, confesó que fue tal su decepción con la noticia del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que no resistió el llanto.

“Tengo muchos sentimientos encontrados, llegué a llorar cuando me enteré de la noticia, fue algo fuerte para mí”, dijo.

Mientras mejoran las noticias, el saltador trata de mantenerse en casa activo, con ejercicios básicos para no perder la forma deportiva complementado con buena alimentación.