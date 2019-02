El clavadista Rommel Pacheco acusa a Federación Mexicana por abuso de poder

La polémica aumentó con un comunicado en redes sociales del doble medallista mundial Yahel Castillo

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ El mexicano Rommel Pacheco, medallista de la Copa Mundial de saltos, aseguró que su exclusión en las dos ultimas pruebas de la Serie Mundial de la FINA fue un acto de abuso de poder de la Federación Mexicana de Natación.

Para las últimas pruebas de la Serie Mundial, en Kazán y Londres, la Federación Mexicana decidió no dar plazas a la dupla de Rommel Pacheco-Jahir Ocampo, quienes habían obtenido su pase en el selectivo, y eligió a Yahel Castillo y Juan Celaya.

“Es un río revuelto, pero está claro el divisionismo al interior de la Federación de natación en detrimento del grupo que trabajamos con la entrenadora Ma Jin”, dijo Pacheco.

La dupla Pacheco-Ocampo fue relegada por la Federación que le dio los pases a Castillo y Celaya con la explicación de que en sincronizados se representa a México como grupo, aunque no sean los mismos que obtuvieron el pase a la Serie Mundial.

“No tendría que ser así porque para eso hubo un selectivo y en la alberca nos ganamos ese derecho; que quiten el lugar con la mano en la cintura no es justo. Lo único que pido es que se respete lo que se obtuvo deportivamente”.

Pacheco, ganador del oro en trampolín 3 metros en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, teme por su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Me siento vulnerable, es la primera vez que como deportista me considero indefenso y acorralado porque de nada me sirve obtener mi calificación pensando en que nadie me puede quitar mi lugar en sincronizados y ahora temo por las decisiones que están tomando, ya que de seguir así, corro el riesgo de perderme los Juegos Olímpicos”.

En medio del torbellino, la Federación Mexicana de Natación desplegó un comunicado en donde acusaba a Pacheco de no asistir a la reunión del pasado 14 de febrero para dar las plazas a los saltadores.

La polémica aumentó con un comunicado en redes sociales del doble medallista mundial Yahel Castillo, quien recordó a Pacheco que a pesar de ser campeón nacional, fue excluido de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año pasado y defendió su derecho de acudir a la Serie Mundial.

Que sea lo mejor para nuestro país ! 🇲🇽 RT ⭐️ pic.twitter.com/tg0rq206nz — Yahel Castillo (@yahel_castillo) 19 de febrero de 2019

“A Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de natación, lo invito a que busque el bienestar del equipo”, dijo Castillo.