El CNSP da más recursos contra inseguridad y presenta nuevo Modelo Nacional de Policía

Alfonso Durazo Montaño aseguró que los ‘buenos’ elementos de la PF encontrarán cabida en la Guardia Nacional

Noroeste / Redacción

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, aseguró este lunes que los “buenos” elementos de la Policía Federal (PF) encontrarán cabida en la Guardia Nacional (GN). Sin embargo, acotó que en las corporaciones debe haber disciplina operativa absoluta.

Durazo Montaño encabezó este lunes la 44 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), llevada a cabo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, y en el que participaron gobernadores, funcionarios, mandos de instituciones de seguridad y líderes legislativos de las 32 entidades del país.

El titular de la SSPC pidió a los diversos Poderes y órdenes de Gobierno del país hacer un solo frente contra la violencia. “Y avanzar juntos sin echarnos la bolita unos a otros”, subrayó el funcionario, quien agregó la necesidad de hacer del tema de la seguridad una zona de “neutralidad política”.

Además, Durazo Montaño pidió avanzar en la tarea de brindar mejores condiciones de paz y seguridad, al margen de agendas políticas o de partidos. “Juntos tenemos la capacidad de controlar las consecuencias del crimen organizado. No será sencillo, pero tampoco imposible podemos lograr esa transformación imprescindible”, indicó.

“La sociedad nos reclama a la clase política en su conjunto un nuevo código de ética, un solo frente contra la violencia”, expresó el funcionario federal, quien sin embargo advirtió que la Guardia Nacional será insuficiente si estados y municipios no superan las debilidades de sus policías.

Señaló que aunque nueva fuerza de seguridad es indispensable para acotar la criminalidad, no es la “panacea”, ya que es un órgano complementario al trabajo de las autoridades locales, por lo que agradeció a los gobernadores su contribución para la creación de la GN, quien, además, refrendaron su apoyo para el despliegue operativo de la nueva corporación.

“No vemos a la Guardia con una visión centralista. La solución estriba en la adecuada coordinación. La Guardia Nacional sería insuficiente si estados y municipios no superan sus debilidades institucionales [...] Si no fortalecen sus policías no llegaremos a ningún lado relevante”, advirtió Durazo Montaño.

DESTINAN MÁS RECURSOS PARA TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

Por otra parte, el titular de la SSPC propuso revisar las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), para lograr que el porcentaje pase del 20 al 50 por ciento de los recursos y que estos se reorienten a fortalecer las policías municipales y estatales.

El titular de la SSPC advirtió, además, que los 11 mil millones de pesos que se destinan a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), son insuficientes, por lo que es necesario cambiar las reglas de operación del Fortamun.

“Se instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a coordinar los trabajos para promover las reformas administrativas y legales necesarias”, señaló el acuerdo propuesto por la SSPC, y que avaló el Pleno del CNSP, para permitir a las autoridades locales contar con 42 mil millones de pesos para mejorar sus Policías.

APRUEBAN NUEVO MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA

Durante su 44 sesión ordinaria, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó, también, el nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica propuesto por el Gobierno Federal, esquema mediante el cual la Federación y las autoridades locales impulsarán el fortalecimiento de las Policías locales y la homologación de sus capacidades.

Francisco “Kiko” Vega de la Madrid, gobernador de Baja California, explicó que el nuevo Modelo permitirá reforzar la coordinación, además de mejorar la prevención del delito y las acciones de investigación. El mandatario estatal anunció que en el segundo semestre del año se emitirán los lineamientos y protocolos necesarios para instrumentarlo.

Antes, Durazo Montaño dijo que la finalidad de este nuevo modelo es que todos los agentes policíacos observen los mismos protocolos sin importar si son federales o locales. El funcionario resaltó, además, que se busca profesionalizar la función policial, así como homologar la disciplina y los programas de atención a víctimas, capacitación y certificación.