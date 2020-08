'El Cochambre', un laberinto que poco a poco resuelve Francisco Javier con una idea

Francisco Javier Fuentes González, un joven de 27 años que nació y creció en ese lugar, un día tuvo la idea de comenzar a cambiar la imagen negativa de su colonia, porque de aquellos tiempos ya queda casi nada

José Abraham Sanz

NAVOLATO._ La colonia Pueblo Nuevo, a unos metros del centro de Navolato, era conocida hasta hace poco tiempo como El Cochambre, un lugar que la mayoría ubicaba a sus callejones como picaderos comunes o de robos y de asaltos seguros.

Hoy, el Pueblo Nuevo abre su laberinto de callejones angostos y pasillos claustrofóbicos a la luz que se refleja en una cascada de colores que hay en sus paredes, esas que salen de los dibujos que han realizado verdaderos artistas plásticos sinaloenses que han decidio unirse a esta causa, con cuyos diseños pretenden mostrar el verdadero orgullo de Navolato.

Tiene la intención de que el lugar pueda ser visitado por muchas personas.

Terminar con las paredes grises

“Aquí crecí en los callejones”, señala Francisco Javier cuando se le preguntó sobre el interés que guarda por mejorar su entorno.

“La idea es modernizar los callejones, los pasillos de aquí de la colonia, para darle otra imagen del barrio, de la colonia”.

En estos días y desde hace unas semanas, las paredes de varias propiedades se han pintado de blanco, incluso por las mismas familias, con ayuda de los pequeños, para que luego acudan los artistas que han decidido participar a plasmar sus obras.

El callejón principal te recibe con una docena de flores de diferentes tipos, luego mariposas, cáctus, sahuaros, dibujos de soles con los colores de las tardes que sólo se ponen en Navolato; más adelante hay otras paredes son diseños que hacen alusión a la gente de campo, sombreros, maíz.

Los demás no están terminados.

“Queremos cambiar y darle un color a esto, porque en cualquier entrada donde paseabas, paredes grises, a donde fueras, paredes grises, entonces tuvimos esa inquietud de poder cambiarlo”, recuerda.

La idea que nació para la colonia

Mario Fuentes López, el padre de Francisco Javier, es el presidente del Comité de Vecinos de Pueblo Nuevo, algo que le sirvió para poder exponer el proyecto entre los vecinos, quienes en su mayoría lo aceptaron.

La joya del paseo, los murales hechos por artistas

A través de una convocatoria en la fan page de la red social Facebook, la colonia Pueblo Nuevo #2 @Paseodeloscallejones llamó la atención para que siete artistas plásticos de Culiacán y de Navolato se decidieran a participar.

Dos de lo cuatro artistas locales que acudieron al llamado, se encontraban trabajando en los momentos en los que Noroeste realizó el recorrido por el lugar.

Uno de ellos es Lennin Márquez Salazar, un maestro de pintura y artista, que disfruta también realizar obras en las calles, donde es mejor conocido como Lennox.

“... contribuir con un poquito a mejorar el ambiente éste, es una satisfacción, es un gusto el venir y dejar un poquito de nosotros aquí, un granito de arena, para mejorar el espacio, para mejorar la cuestión visual, ya que de eso puede depender los estados de ánimo para las personas que viven en este lugar, en esta comunidad”, dijo Márquez Salazar.

“Lo interesante es contribuir también con esto, pero el lugar también nos pareció my interesante, muy agradable, por la manera cómo está trazado el barrio o la colonia, este laberinto nos llamó la atención y la mayoría de los que venimos, pues nos agradó mucho esto”.

Otro artista laureado en los mismos pasillos es Antonio Rembao, quien se dedica a la pintura desde hace 26 años.

“Yo me divierto pintando y la idea es que aquí con los jóvenes hacerlo un poco más dinámico, yo creo que faltan más pintores, es un grupo de siete pintores, y hay todo este espacio; se llegó a un acuerdo y la gente estuvo de acuerdo; ojalá que esto se multiplique, con los pintores de aquí, que hay muy buenos”.