El color del agua ha cambiado de â€˜verdosoâ€™ a claro: Pescadores de Escuinapa

El color del agua ha cambiado de ‘verdoso’ a claro: Pescadores de Escuinapa

La autoridad no ha determinado que se levante la alerta sanitaria, esa era una de la información que esperaban al reunirse con autoridades de los tres niveles de gobierno y que no se dio, por lo que la preocupación aumenta, señalaron los pescadores.

Carolina Tiznado

TEACAPÁN, Escuinapa. _ El color del agua ha cambiado de ‘verdoso’ a claro, una muestra de que el estero ha recuperado niveles de oxigenación, pero mientras la alerta sanitaria no pase, ellos se encuentran en la desesperación, manifestaron pescadores.

“El agua ya se mejor, ya se ve ‘blanquear’ de pescados, las corrientes empezaron a entrar y la verdad nos desespera no saber cuándo volvemos a pescar, estamos viviendo de fiado, nada más esperamos que no se agüiten los de las tiendas” dijo Félix Jiménez.

Ya hay más ‘orden’ en el agua, por lo que consideran que esta limpio de la mortandad de especies que inicio el 28 de octubre pasado, lo que esperaban es que la autoridad levantara el cerco sanitario que durante 10 días les ha impedido salir a las capturas de pescado.

La comunidad vive de eso, es la fuente de trabajo principal y no estar activos en ello es algo que está perjudicando a sus familias, pues no hay el sustento que permita que se cubran todas las necesidades.

“Diez días sin salir a pescar ya desespera, porque no sabemos cómo hacerle, cuando tenemos dos o tres hijos no alcanza, no sólo es la comida, es la escuela, rogando a Dios que no se enfermen también” dijo Cristian Jiménez.

Con sus equipos participaron de la limpieza de los esteros, recogiendo el pez muerto y otras especies, buscando principalmente que la situación se resolviera de manera rápida y que pudieran dar ‘luz verde’ de nuevo para salir a trabajar en los esteros, que es parte de su vida, es en lo que siempre han trabajado.

Muchos de ellos trabajan para entregar a diversos compradores, tener diez días sin ‘chivo’ y sumarle cinco más se les hace eterno, pues a su consideración el estero está recuperado, la muestra es que ya se observan especies en el lugar, ya hay oxígeno para que estén.

Además que hay embarcaciones, alrededor de 6, que no respetan y son quienes están entrando a laborar, mientras todos los demás están respetando por indicación de la autoridad.