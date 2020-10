CICLISMO

El comité de ciclismo de Mazatlán contempla par de carreras

Carlos Suárez, quien es el títular de dicha disciplina en el puerto, espera que las condiciones sanitarias mejoren para poder organizar competencias

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El comité municipal de ciclismo tiene en mente llevar a cabo dos carreras próximamente.

Carlos Suárez, titular del comité, junto con su staff de colaboradores, está a la espera de ciertas circunstancias para poder realizarlas.

"Hasta el momento no tenemos nada calendarizado, tenemos la intención de hacer dos carreras, esperemos que las podamos hacer antes de que termine este año, y estamos esperando que cambie el semáforo de contagios", explicó Suárez.

"De esto depende para poder aterrizarlas con fecha, y en funció que ya tengamos las fechas elegidas, entonces ya haremos la promoción, haremos la capacitación y haremos lo que haga falta en relación a llevarlas a cabo".

Las carreras tanto de ruta y montaña ya no serán como antes, la logística variará por obvia razones.

"Les decía a mis compañeros que las carreras ya no van a ser como eran antes, trataremos de evitar que hayan aglomeraciones de gente, serán carreras mucho más modestas en el sentido de que evitaremos las grande aglomeraciones, no llevaremos carpas, no llevaremos música, prácticamente que vayan únicamente los puros corredores".

Las posibles competencias serían en las modalidades de ruta y montaña, una de ellas en la categoría principiantes y en noviembre la posible realización de la Copa Revolución.