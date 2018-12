El compromiso es con agricultores del sector social: Zamora Valdez

El legislador federal por el Distrito 04 dijo que se analizará si se entregan apoyos a los grandes productores privados

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El gasto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 para la agricultura está bien planeado y la prioridad son los agricultores del sector social, que son los que más apoyos requieren, manifestó Casimiro Zamora Valdez.

El Diputado federal por el Distrito 04 subrayó que el presupuesto es austero y se etiquetará a la gente que verdaderamente lo requiere para continuar con su actividad.

“Si nosotros hablamos con el sector social, vemos que la gente siempre dice que no le llegaron apoyos o que le dieron poquito, que fulano se quedó con ellos, ya no, ahora los apoyos van a ser directamente para agricultura”, aseveró.

“Hay agricultores que siembran cientos y en algunos casos miles de hectáreas, esa gente se va a analizar, si no ocupan apoyos, no se les va a dar, para que no quede la gente del sector social abajo, con ellos es el compromiso del presupuesto que viene, se le va a dar prioridad al productor social, que es el que verdaderamente ocupa apoyos para estos programas”.

El legislador federal de Morena negó que el presupuesto aprobado para el campo sea pequeño, ya que se tomó en cuenta la opinión de los gobernadores y en el caso de Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa, no fue la excepción, y se les dijo que se iba a actuar con transparencia y austeridad.

“Es un presupuesto que se hizo con toda la responsabilidad de no endeudar al país, sino que va a ser con los ingresos mexicanos, ¿de qué servía presentar un presupuesto de 6 billones o 7 billones de pesos, cuando la situación de México ya no está para eso?, ya no vamos a estar dependiendo de gobiernos neoliberales, ahora será con un nuevo modelo económico que se va a crear bajo la visión de López Obrador y su gabinete, entonces al campo mexicano le va a ir bien, porque con este presupuesto se le va a dar apoyo a quien lo necesite, no a quien no lo necesita”, reiteró.

Zamora Valdez llamó a los agricultores de Guasave y Sinaloa a confiar en que el gasto aprobado para este sector será bien ejecutado y que no quedarán desamparados.

Respecto al sector pesquero y acuícola, el Diputado federal guasavense detalló que tendrán un presupuesto de 3 mil 600 millones de pesos y fracción, pero igual como en el agro, se le dará prioridad a los pescadores ribereños que trabajan para sobrevivir, no a los grandes empresarios de barcos que acaparan los apoyos.