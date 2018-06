El Coro y Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca rinde homenaje a Queen - Noroeste

Concierto

El Coro y Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca rinde homenaje a Queen

Alumnos ofrecen concierto en el Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente

Franco Parra

Culiacán.-Alumnos del Coro y Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca rindieron tributo a una de las bandas británicas más influyentes de todos los tiempos, Queen, bajo la dirección de Daren Weissfisch.

El evento fue en el Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente, donde los niños y jóvenes demostraron su talento al tocar los instrumentos y deleitar con sus voces, mientras que recibían aplausos de sus familiares y amigos que fueron testigos de esa noche de recuerdos.

Temas como, We Will Rock You, I Want To Break Free, Under Pressure, Somebody To Love, Who Wants To Live forever?, Don't Stop Me Now, The Show Must Go On, Bohemian Rhapsody, entre otras, se escucharon en esa ocasión.

Los pequeños demostraron su talento al tocar los instrumentos.

Los intérpretes lucieron vestuarios como Freddie Mercury, líder de la banda Queen.