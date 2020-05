El coronavirus destruye en un mes todos los empleos creados en una dÃ©cada en EU: 20.5 millones

MÉXICO._ El desempleo durante el mes de abril en Estados Unidos alcanzó a 20.5 millones de personas, informó esta mañana el Departamento de Trabajo de EU. El dato significó un aumento del 14.7 por ciento de la tasa de desempleo.

Los datos publicados este viernes llevaron al mercado laboral estadounidense a su periodo más oscuro desde la Gran Depresión, de acuerdo con analistas económicos. Además, estimaron que el sector laboral podría tardar años en recuperarse.

Las restricciones de movimiento requeridas para detener la propagación de la enfermedad Covid-19 obligaron a empresas de sectores no esenciales a cerrar sus puertas y, en algunos casos, a disminuir la plantilla laboral debido a la falta de demanda. Las modificaciones sociales requeridas eliminaron los empleos creados en una década en tan solo un mes.

En marzo la tasa de desempleo fue del 4.4 por ciento. En cuatro semanas el dato creció 10.3 puntos porcentuales.

El periódico estadounidense The Washington Post destacó que la tasa de desempleo superior al 14 por ciento en abril fue el doble de lo visto durante la crisis ocurrida entre 2007 y 2009.

Sólo en el estado de Florida, el número de casos confirmados del nuevo coronavirus es de 38 mil 828 y mil 600 defunciones, al tiempo que en solicitudes de ayuda de desempleo 1.1 millones de personas, en su gran mayoría en los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach, en el sureste del estado.

Ayer, el Departamento de Trabajo informó que en siete semanas 33 millones de personas se habían quedado sin empleo en EU. Sólo en la última semana de abril se sumaron 3.2 millones a las filas del desempleo, producto del impacto del nuevo coronavirus sobre las economías mundiales.

A finales de marzo, la tasa de desempleo alcanzó su mayo dato al llegar a los 6.9 millones de despidos sólo en una semana. Sin embargo, el dato es asombroso, pues e algunas entidades de la unión americana más de una cuarta parte de la fuerza laboral no tiene trabajo, de acuerdo con el periódico The New York Times.

