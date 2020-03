El coronavirus, José José y Guns N’ Roses: los grandes protagonistas del primer día del Vive Latino

Aunque se esperaba encontrar un ambiente tenso en el festival por el Covid-19, los asistentes lucieron tranquilos. Algunos optaron por llevar cubrebocas, otros aprovecharon la situación para lucir ‘rajes de protección’ contra el brote y también hubo quien decidió festejar su cumpleaños en Vive Latino a pesar del riesgo que este implicaba

Ciudad de México (SinEmbargo).- En medio del temor por la rápida propagación del Covid-19, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino dio inicio a las actividades de su primer día.

Cerca de las 2 de la tarde, el festival abrió las puertas del Foro Sol para dar cabida a miles de asistentes que se disponían a vivir una de las fiestas musicales más grandes de la Ciudad de México. Entre las expectativas por el show de Guns N’ Roses, headliner del magno evento, el público pasó los primeros filtros de seguridad sanitaria donde se les tomó la temperatura como medida preventiva contra el coronavirus.

Luego de la presentación de Rebel Cats, agrupación mexicana de rockabilly, en el escenario Escena Indio, el principal del festival, llegó desde Argentina Damas Gratis para poner a bailar con su cumbia villera al público que se dio cita desde temprano.

Algunos asistentes no dejaron pasar la oportunidad para portar trajes sanitarios.

Mientras tanto en el escenario Vero, el nuevo espacio musical del VL, Yucatán A Go Go invitó a Rubén Albarrán, líder de Café Tacvba, para interpretar “Los mayas a Go-Go”.

Dentro de El Parque, espacio recreativo para chicos y grandes, se llevaron a cabo distintos talleres como el Tattoo Lab, en el que imparten un pequeño curso para aprender a tatuar; teatro en miniatura, arte abstracto, alebrijes, y arte en sublimación

Al rededor de las 17:00 horas, El Poder del Barrio, Lino Nava y Héctor Quijada –integrantes de La Lupita– sorprendieron en el escenario Momentos Indio, en donde se realizan presentaciones sorpresa, para interpretar “Contrabando y traición”. A ellos se sumaron Joselo Rangel, de Café Tacvba, y Ro, de Liquits, para tocar “Amor violento”, tema original de Los Tres; por último y para asombro de muchos, llegó La Banda Machos para mover los pies de más de uno con “La Culebra”.

Luego de 12 años de no pisar el Vive Latino, Bersuit Vergarabat llegó al escenario principal reuniendo a cientos de fanáticos al ritmo de “El tiempo no para”, “Yo tomo”, “Morocha”, “Perro amor explota”, tema de la cinta Amores Perros, “Toco y me voy”, “El viejo de arriba”, “Sr. Cobranza”, canción en la que invitaron a colaborar a Dr. Shenka de Panteón Rococó, “Se viene”, “Me voy”, “La bolsa” y “Un pacto”.

El cuarteto de nos, agrupación oriunda de Uruguay, se subió al Escena Indio cerca de las seis de la tarde para poner a cantar a todos “El hijo de Hernández”, “Ya no sé que hacer conmigo”, “Lo malo de ser bueno”, “Enamorado tuya”, “Anónimo”, y “Mario neta”. Durante su presentación, Roberto Musso, vocalista de la banda, aprovechó para anunciar que el 3 de septiembre tienen planeado presentar su último material discográfico, “Jueves”, en la CdMx. Para finalizar, los músicos uruguayos tocaron “No llora”, “Yo me lavo las manos”, “Llegó papá” y “Yendo a la casa de Damián”.

Mientras varios se trasladaban al Escenario Telcel para ver a Vicentico, en el Momentos Indio se encontraban Lanza Internacional tocando “Tren al sur” junto a Pedro Piedra. A su participación se sumó Rubén Albarrán y Gepé para cantar “Amor violento”, tema original de “Los Tres” y, para finalizar este bloque en el circuito VL, Daniella Spalla y Gepé amenizaron el ocaso con “Llueve sobre la ciudad”, canción de la banda chilena de rock Los Bunkers.

Durante el primer día del festival fue común ver a decenas de personas portando cubrebocas.

Pese a las altas probabilidades de lluvia, el clima se compadeció de los asistentes del Vive Latino pues aunque se nubló, el ambiente seguía siendo agradable.

La banda mexicana Little Jesus llegó por primera vez al escenario principal del Vive Latino para deleitar a sus más fieles seguidores con “Mala onda”, “Químicos”, “La magia”, y “Pesadilla”.

“Espero que todo esté mejor después de esta época horrible.

Cuídense mucho”, expresó Fernando Bueno, vocalista de la agrupación, antes de comenzar a cantar “Gracias por nada”, “Azul” y “TQM”, canción en la que invitaron a participar a Ximena Sariñana y Vanessa Zamora.

The Cardigans, agrupación liderada por Nina Persson, se subió al Escena Indio para deleitar a los espectadores con “Carnival”, “And then you kissed me” y, con el poder de su armónica, Persson le dio entrada a “For what it’s worth”. Algo que hay que destacar de la presentación de la banda sueca fue la maravillosa interpretación de “Cucurrucucú Paloma” en la voz de Nina.

Previo al homenaje de José José en el Escenario Indio, se pudo ver en las pantallas parte del show The Rasmus, agrupación finlandesa liderada por Lauri Ylönen, y de 31 minutos, banda del noticiero homónimo chileno.

A las 20:35 el escenario principal se llenó de nostalgia pues llegó Meme Del Real, tecladista de Café Tacvba, para presentar “El Príncipe vive en el Vive”, homenaje al intérprete mexicano José José, quien falleció el pasado 28 de septiembre.

Entre los artistas que participaron en este tributo se encontraban Dr. Shenka, Carla Morrison, Ely Guerra, Pato Machete, Ximena Sariñana, Alemán y Mon Laferte. Por otra parte, quien brilló por su ausencia fue el cantautor español Enrique Bunbury, pues no pudo presentarse durante este homenaje como estaba previsto por la pandemia de coronavirus.

Conforme se acercaba la participación de Guns N’ Roses en el Vive Latino, los paliacates rojos, las chamarras de cuero y las playeras de la agrupación comenzaban a inundar el Escenario Indio.

Un video con alusión a la cultura maya fue el encargado de iniciar con la presentación de Guns N’ Roses. Durante un shot de dos horas dos horas y media, los seguidores de la banda liderada por Axl Rose pudieron disfrutar de grandes clásicos como “It’s so easy”, “Welcome to the jungle”, tema en el que se alcanzó a percibir las vibraciones del piso derivadas a los brincos de los espectadores, “Double Talkin’ Jive”, “Live and let die”, “You could be mine”, “Sweet Child O’ Mine”, “November rain” y “Knockin’ on heaven’s door”.

Con un total de 23 canciones y al ritmo de “Paradise City”, la agrupación estadounidense cerró el primer día de actividades de la edición 21 de Vive Latino.