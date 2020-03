Noroeste para iOS Lleva en tu smartphone las mejores noticias de Noroeste. ¡Se parte de nuestros suscriptores! Instalar app

El coronavirus paraliza el Arrowverso: Supergirl y Batwoman retrasa el lanzamiento de capítulos

Esta medida no es nueva ya que The CW hizo anteriormente lo mismo con The Flash y Legends of Tomorrow

Sinembargo.MX

27/03/2020 | 11:11 AM

Foto: Internet

MADRID._ Malas noticias para los fans del Arroverso. Estaba previsto que Supergirl y Batwoman estrenaran nuevos episodios el domingo 29 de marzo, pero la cadena ha decidido retrasar su lanzamiento debido a la pandemia de coronavirus. La serie protagonizada por Ruby Rose tenía previsto emitir un episodio titulado “A Narrow Escape”. “Batwoman encuentra un nuevo desafío cuando un viejo villano resurge, poniendo a prueba la heroicidad de los ciudadanos de Gotham. También se pondrán a prueba los límites de Alice”, reza la sinopsis oficial. “Lex procede a trazar un intrincado plan para acercarse a Lena, neutralizar el último ataque de Leviathan y enfrentar a Supergirl y su equipo contra Leviathan. También se revela cómo Lex llegó al poder después de Crisis”, apunta la sinopsis de Deus Lex Machina, el episodio de Supergirl que ha sido aplazado. Por el momento la cadena no ha fijado una nueva fecha de emisión para estos dos capítulos. Esta medida no es nueva ya que The CW hizo anteriormente lo mismo con The Flash y Legends of Tomorrow. La compañía emitió comunicados la semana pasada indicando que los nuevos episodios de estos dos títulos se retrasarían respecto a su fecha prevista de emisión, fijada para el 7 de abril. Sin embargo, los planes de la cadena han cambiado y ahora aprovecharán esa fecha para emitir de nuevo Crisis en Tierras Infinitas, por lo que queda en el aire cuándo regresarán Legends of Tomorrow y The Flash. Otra serie de The CW que se ha visto afectada por el Covid-19 es Riverdale, que tuvo que suspender su producción tras conocerse que un miembro del equipo había estado en contacto con un infectado. #Supergirl

#Batwoman

