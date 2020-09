El cortometraje mexicano 'Crescendo' gana Óscar Estudiantil

El filme dirigido por Percival Argüero Mendoza aborda el abuso que la mujer sufre en México

En medio de la propuesta federal de recortar presupuesto al Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) para 2021, un cortometraje de una escuela alza la mano y acaba de ganar el Óscar Estudiantil, donde participan producciones de distintos países y que organiza la Academia de Cine de Hollywood.

"Crescendo", dirigida por Percival Argüero Mendoza, y que aborda el abuso que desde el poder sufre la mujer en México, ganó premio en la sección Narrativa del International Film School, de acuerdo a informador.mx.

El Óscar Estudiantil es un galardón anual en el que, para este año, se inscribieron más de mil 400 aspirantes.

"Definitivamente es preocupante que la cultura esté recibiendo tantos golpes desde hace años, en particular el CCC que es una institución a la que amo y le debo todo lo que tengo, es una escuela de cine que nos brinda esta capacidad de aprender haciendo cine, la formación en los creadores es crucial y hay que defenderlo", señaló el realizador.

La historia, coescrita con su hermana Hipatia Argüero ("La Casa de las Flores") sigue a una joven violinista (Sofia Sylwin), quien para entrar a un cuarteto de cuerdas debe enfrentarse con un maestro (Jacobo Lierberman) que la desea sexualmente y así poder tener una oportunidad en el empleo.

"Crescendo" es la tesis de Percival para el CCC, colegio al que la Secretaría de Hacienda propone darle 26 millones de pesos para 2021, cinco millones menos que los operados en el año en curso.

Para el realizador, junto con el premio, lo más importante es la temática y visibilizar la violencia hacia la mujer que existe en México.

"Me parece que hicimos una película con temática delicado y de lo cual ya se está hablando, cuando durante mucho tiempo se ignoró el problema", subraya.

"No encontramos de ninguna manera el hilo negro, es entrarle cada quien desde su trinchera y manifestar nuestro apoyo para que se visibilice eso, hay mujeres que están luchando y exigiendo y pidiendo que el gobierno reconozca la gravedad del problema".

El aviso del premio le fue comunicado vía zoom por parte de la cineasta Lulu Wang, nominada este año al BAFTA de Mejor Película en Lengua Extranjera, por "The farewell".

La ceremonia de premiación será de manera virtual el próximo 21 de octubre.

"No lo sospeché en ningún momento, ni siquiera cuando me informaron que tenían a esta invitada especial; no lo podía creer, cuando se lo comuniqué al equipo, tampoco", recuerda.

RECUENTO DEL CCC

El CCC ha dado tres Óscar Estudiantil a México, siendo "El Último Fin de Año" (1993) de Javier Bourges y "El Ojo en la Nuca" (2001), de Rodrigo Plá, cortos protagonizados por Diego Luna y Gael García Bernal, respectivamente, los ganadores anteriores.

"Crescendo" espera aún tener invitaciones a festivales. Se estrenó en el de Morelia 2019, luego pasó por el de Camerimage, en Polonia y recién participó en Shorts México.