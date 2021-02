El costo de la luz podría incrementar hasta el 40% para el mes de abril, advierte Carlos Castaños

En caso de que la Ley de la Industria Eléctrica fuera aprobada por el Senado de la República, los efectos podrían verse en los recibos de luz en el mes de abril con un incremento entre el 30 y 40 por ciento, advirtió el Diputado federal Carlos Castaños Valenzuela

Karen Bravo

25/02/2021 | 11:32 AM

En caso de que la Ley de la Industria Eléctrica fuera aprobada también por el Senado de la República, el costo de la luz podría incrementar hasta el 40 por ciento y verse reflejado en el mes de abril, advirtió el Diputado federal por el PAN, Carlos Castaños Valenzuela.

“Considero que una vez que el Senado la apruebe, en caso de que así sea, van a quererla promulgar, es decir, darla a conocer ya a través del Diario Oficial de la Federación lo antes posible”, comentó.

“Creo que empezando el mes de abril ya estaríamos, si esta ruta se concreta la que ya planteo, ya estaríamos empezando a ver incrementos en los recibos de luz, aproximadamente entre el 30 o 40 por ciento sería lo que estimamos nosotros que estarían incrementando la luz en las casas, si es que finalmente esto pasa, y si es que finalmente aplica este mecanismo de incremento en los recibos de luz”, enfatizó el Legislador federal.

La Ley de la Industria Eléctrica fue aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de febrero, la cual generará, señaló Castaños Valenzuela, un incremento en el costo de la luz eléctrica porque la reforma plantea darle prioridad a la Comisión Federal de Electricidad contra las empresas privadas que ya existen y también generan energía.

“La energía que genera la CFE, la empresa pública, pues es energía más cara porque todo su proceso es mucho más caro que el proceso de las empresas privadas, pero además de ser más caro, pues es más contaminante, son energías sucias las que genera la CFE y energías limpias las que generan las empresas privadas, porque los procesos de generación son muy distintos”, detalló el Diputado panista.

Los escenarios que pueden ocurrir ante este incremento a la luz es que sea absorbido por los usuarios con aumento en los recibos de luz o que el Gobierno Federal interceda aplicando subsidios, comentó Castaños Valenzuela.

"Pero evidentemente también si hay subsidios con los que el Gobierno Federal atiende los costos más elevados que se tienen por parte de la CFE comparado con las empresas, pues de algún lado tiene que salir el dinero de ese subsidio, dejando de generar otro tipo de beneficios a la ciudadanía a través de ese recurso pues escuelas, hospitales, en fin, lo van a utilizar para el subsidio de esa energía”, consideró.

Adicional al incremento de luz, otras consecuencias que tiene la reforma aprobada es que tendrá un impacto negativo en el medio ambiente porque la generación de luz por parte de la CFE es más contaminante, añadió; y atenta contra la normatividad de libre competencia.

“Porque tendría que tener igualdad de oportunidades y de competencia la generación de energía por parte de la CFE, como la de las empresas privadas, pero al establecer en esta norma que la preferencia es la generación de energía a través de la CFE, pues no hay libre competencia, no hay reglas parejas, no hay piso parejo, por lo tanto las empresas privadas terminarán quebrando”, comentó.

La reforma será turnada al Senado de la República para su votación, en caso de ser aprobada también, buscarán interponer recursos jurídicos ante la Suprema Corte para echarla abajo, subrayó Castaños Valenzuela.