El creador de carrozas Ocean Rodríguez respalda no realizar el Carnaval el próximo año

Es más importante la salud de las personas que una fiesta, dice el diseñador de las carrozas reales de los últimos dos años

Marisela González

El diseñador mazatleco Ocean Rodríguez, respaldó la cancelación del Carnaval Internacional de Mazatlán 2021, porque es más importante salvaguardar la vida de las personas.

Rodríguez dijo que ya tenía algunas ideas para la elaboración de la carroza real.

"Después de la decisión de no efectuar el Carnaval, yo no he hablado con nadie de Cultura, (sobre) la encuesta si fue real, yo hasta que vi los resultados que publicó el Alcalde y vi el boletín de prensa, fue hasta cuando yo supe, quedé en estos días de hablar con José Ángel (Tostado), pero todavía no lo hemos hecho", dijo Rodríguez.

"En un principio sí habíamos avanzado con las pláticas y el diseño, y ya después empezamos a ver que la pandemia iba avanzando más y paramos todo, y se iba enfriando la cosa", expuso.

El prestigiado diseñador aseguró que hasta el momento no se había designado presupuesto para la elaboración de las carrozas.

"No, de presupuesto no hay nada, yo solo había avanzado en propuestas mías, yo por iniciativa personal, porque a mí me sirve avanzar y proponer ciertas ideas que tenía, pero de presupuesto y eso todavía no se hablaba", aseguró.

El también director de arte y escenógrafos, de los más cotizados de México, llevaba dos años en la elaboración de carrozas, donde datacaron la carroza del Rey de la Alegría, en 2019, y las reinas del Carnaval y Juegos Florales, este año; además de las carrozas de aniversario de El Recodo y Los Recoditos.

"En esta edición ya habíamos hablado de la temática e iba a repetir las carrozas reales; la temática habíamos visto de la máquina del tiempo y la idea era ir pasando por pasajes de la historia, del antiguo Egipto, y luego un viaje en el tiempo, desde cuando el hombre piso la luna, hasta el momento que escribieron El Principito, eran varias ideas de ciertos momentos que habían pasado durante la historia de la humanidad, pero de las reinas no había avanzado mucho", dijo.

"Si se hubiera hecho creo que sí se hubiera logrado terminar todo, aunque estaba muy encima el tiempo, creo que al final se tomó la mejor decisión, yo estoy contento, siempre ha sido muy importante cuidar la salud; creo que ha sido muy difícil para todos esta situación, muchos hemos perdido algún conocido, a alguien cercano, y yo gracias a Dios no he perdido a ningún familiar o a nadie muy cercano".

Informó que muchas personas pensaban que él sí quería que hubiera Carnaval, siempre y cuando "se regresara a la normalidad".

"Es importante recuperar la normalidad en el plazo más rápido, pero de esto, de que se haya solucionado, no, si yo hubiera podido votar, porque tengo extraviada mi credencial, hubiera votado por el no".