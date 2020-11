El Cuchupetas 'conquista' al Presidente con un robalo y callos para picar

El restaurantero, especialista en cocina del mar, consiente a Andrés Manuel López Obrador cuando visita el sur de Sinaloa

Alma Soto

Con magnífico humor y la esperanza de que el próximo año sea mejor que el que está por terminar, don Manuel Sánchez Villalpando, "El Cuchupetas", señala que se quedó listo esperando la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con un robalo en aceite de oliva, y unos callos de hacha para picar.

“Lo que está pidiendo últimamente es el filete de robalo con aceite de oliva, y cositas así que pica, callito y eso, porque el antojo es el antojo, ve uno los callos y no comerse uno, te sale un granito en la lengua”, comenta entre sonrisas.

Recuerda que en la última visita que hizo el Presidente de la República a Sinaloa, no alcanzó a llegar de Culiacán a Mazatlán, pero eso no impidió que saboreara sus platillos.

“Me dijeron: no le alcanzó el tiempo al Señor Presidente para llegar, ¿no le podemos llevar otra vez a la caseta? Ya había ido una vez a la caseta, sí cómo no, licenciada. Ellos me ayudaron, todos, y todo mi personal a subir para 60 personas que venían en la avanzada”, recuerda.

“Andaba una señora grandota, joven, que es la secretaria de él, y le dije que ya está todo listo, ándele, y me dijo, oiga, hay una cosa, el Señor Presidente dice que si puede ir a saludarlo allá. ¡Cómo no, vámonos! Ni le pedí permiso, me fui en chinga con ella, y me saludó con aquel gusto el hombre, me bajó el vidrio y me grito: ¡voy a comer sabroso!”.

Al día siguiente, dice, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel trajo a unas personas a su restaurante y le preguntó qué le dio al Presidente.

“Óyeme..., ¿qué le diste al Presidente? Pues lo que te doy a ti, ¿con qué te tengo engrido?, y ya no me dijo más”, sonríe.

Sánchez Villalpando informó que cerró unos meses su restaurante, y los meseros se fueron a descansar, pero a todos les sostuvo sus sueldos, incluso 25 de ellos contrajeron Covid-19 y se les pagaron los tratamientos.

La atención, dice, se la dio una hija suya que es doctora.

Señala que en estos momentos su restaurante opera al 50 por ciento de su capacidad, y muchos hacen fila para entrar.

“Agradezco a mis amigos que nunca me abandonaron, gracias a ellos estamos todavía de pie”, manifiesta.