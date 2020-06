El cuerpo escribe en el espacio, dice la coreÃ³grafa Lola Lince

El cuerpo escribe en el espacio, dice la coreógrafa Lola Lince

La bailarina participa en el programa Líneas coreográficas, dirigido a alumnos de la Escuela Profesional de Danza Contemporánea de Mazatlán y público en general

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ El cuerpo escribe en el espacio, dice la coreógrafa y bailarina Lola Lince, quien creó una poética en el camino de su búsqueda de la espontaneidad y la inocencia en la danza.

Como parte del programa Líneas coreográficas en línea, promovido por el Instituto de Cultura de Mazatlán, la artista ofreció una conferencia virtual para los alumnos de la Escuela Profesional de Danza Contemporánea y para el público en general.

Desde su estudio, en la ciudad de Guanajuato, donde dirige la Compañía de danza experimental que lleva su nombre, a lo largo de hora y media la coreógrafa habló sobre la pasión que la desborda, la danza.

Todo su trabajo dancístico se ha enfocado en encontrar el equilibrio entre precisión y espontaneidad y entre conocimiento e inocencia, su incursión en las técnicas de ballet, su primera experiencia en la que llegó a ser primera bailarina del ballet de Guadalajara, y las técnicas de danza contemporánea, le revelaron la pérdida de la espontaneidad y la inocencia dos elementos que ella considera indispensables para la creación en la danza.

Aspirar a lo místico

De niña fue criada en el pueblo de Cotija, Michoacán, en su mundo infantil percibió la santidad de las mujeres como el estado perfecto, la entrega y el sacrificio de Juana de Arco se convirtieron en su ideal. Con el tiempo el sacrificio se convirtió en disciplina en el trabajo y la entrega en una pasión desbordada por la danza.

“Después de tanto buscar y experimentar puedo decir que la danza es abrirse a la diversidad de poéticas que podemos encontrar a través de nuestro cuerpo. Las historias que me impactaron desde niña fueron las de mujeres que eran capaces de sacrificar hasta su vida por lo que les apasionaba: Juana de Arco, Genoveva de Brabante”, compartió.

“De niña tuve problemas para comunicarme, no podía pronunciar dos vocales y nadie me entendía nada por eso me comunicaba con el movimiento del cuerpo. A los 13 años vi la película sobre la vida de Isadora Duncan, cambié a mis santas por esa diosa pagana, detonó en mí el interés por lo natural del movimiento de todo lo que me rodea para llevarlo al cuerpo, en Guadalajara dediqué mi juventud al estudio del ballet con el maestro Alejandro Zybine”.

Llegó el punto en que dominó esa técnica.

“Gané mucha precisión en mis movimientos con el ballet pero sentí que había perdido espontaneidad y quise recobrar esa cualidad, creí que lo lograría a través de la danza moderna con el maestro Pablo Serna, pero eran técnicas formales, con ninguna conseguí recuperar la espontaneidad”, dijo.

“Quería conectar con mi esencia y mi interior, por eso decidí experimentar con el movimiento tomando como punto de partida mi entrenamiento en las dos formas académicas del ballet y contemporánea, renuncié a las clases y empiezo a aprender de mi propio cuerpo y su intervención en el espacio, la incertidumbre fue mi camino y lo que fui encontrando fue muy importante”.

Para Lola Lince la vida es una celebración de la diversidad, penetrar el terreno de la experimentación sin tener miedo, incluyendo otros lenguajes para ella es indispensable.

“Cuando hay verdad en lo que se ofrece desde la danza llega necesariamente hasta el espectador. La forma en que pensamos es la forma en que nos movemos, en las técnicas analísticas se utiliza la razón y las palabras, las técnicas somáticas, el movimiento activa el pensamiento y la emoción”, expresó.

“En las técnicas somáticas se necesita que el bailarín y el coreógrafo tengan que escuchar su cuerpo que se vuelve espontáneo, porque el cuerpo siente las resonancias, y se vuelve más permeable y el pensamiento se vuelve más flexible, abierto, eso repercute en la emoción y un bailarín que practica eso puede ofrecer esa riqueza emocional al espectador”.

LOLA LINCE

Lola Lince es coreógrafa y bailarina directora de la Compañía de danza experimental Lola Lince de Guanajuato. Estudió ballet y en 1992 se aleja de ese lenguaje académico y empezó a bailar danza contemporánea.

Ganó el Galardón al Mérito artístico como intérprete con trayectoria.

Creció en el pueblo de Cotija en Michoacán.

Colaboró en el programa Líneas coreográficas en línea del Instituto de Cultura de Mazatlán.

Lola Lince, coreógrafa y bailarina, directora de la Compañía de Danza Experimental de Guanajuato.