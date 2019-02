El curioso comercial de 1991 para el que Guillermo del Toro se convirtiÃ³ en un hombre lobo (VIDEO)

Ciudad de México (SinEmbargo).– Un comercial de los 90 causó furor en Twitter por la participación del galardonado cineasta Guillermo del Toro. El curioso anunció dejó en claro que la relación del jalisciense con los monstruos siempre está viva en sus proyectos.

Este domingo, un seguidor del director de La forma de agua recordó su actuación en un comercial para la marca de Alka-Seltzer en 1991. “Lo que me preocupa es ¿por qué estamos entusiasmados con los nuevos comerciales, cuando Guillermo del Toro ya se convirtió en un hombre lobo para Alka Seltzer en 1991?”, escribió en la red social.

En el anuncio se observa al ganador del Oscar en el papel de un oficinista. Pronto el joven de 27 años se olvida de su cabello relamido para llenarse de pelo y así convertirse en un hombre lobo a causa de un malestar estomacal que sólo es calmado gracias al producto.

My thing is why even be excited about new commercials when Guillermo del Toro already became a werewolf for Alka Seltzer back in 1991? pic.twitter.com/sINmnfaZ4s