El dar todo a cada aspecto de la vida: Ana Martha Ibarra LÃ³pez Portillo, Comisionada de la Ceaip

El dar todo a cada aspecto de la vida: Ana Martha Ibarra López Portillo, Comisionada de la Ceaip

Ana Martha llevó al máximo su tarea como madre y ama de casa pero siempre tuvo la inquietud de llegar más allá, de aprender, de saber, de entregarse en otras áreas... y lo logró

Karen Bravo

Para las 07:00 de la mañana Ana Martha Ibarra López Portillo ya está tomando un café, leyendo un libro. Así inicia su día, cada minuto cuenta y lo hace contar, pero su vida no es lo que soñó cuando era niña; pero eso no indica que no sueñe cada que hace su trabajo.

A la Comisionada de la Ceaip, de niña le gustaba juntar hojas, las guardaba entre las páginas de los libros, curiosa en el nombre de esas hojas y para qué sirven, de grande ella quería ser naturalista. Su padre es farmacéutico, su madre ama de casa. La ocupación de su papá la llevaría a estudiar Ingeniería Bioquímica de Alimentos, carrera que dejó en el séptimo semestre porque se casó en 1983.

