El Dasa afirma que ha cantado para los narcos - Noroeste

El Dasa afirma que ha cantado para los narcos

El intérprete comenta que al inicio de su carrera tuvo que cantar en eventos de gente vinculada con el narcotráfico

Noroeste / Redacción

El Dasa reveló durante la entrevista que brindó al programa De Primera Mano que durante los inicios de su carrera tuvo que cantar en eventos privados de gente vinculada con el narcotráfico.

Afirmando que en esta etapa de su trayectoria artística ya no lo hace, el sonorense consideró que es algo por lo que muchos pasan.

"Totalmente, y el que se dedique a este género y diga que no, pues no está en este género, es ajeno a ti a veces. Hoy, como El Dasa, jamás lo he hecho, porque yo tengo ya total decisión de lo que yo hago, total decisión en mis canciones, en mi música, yo no hago corridos, yo no canto nada que yo no sienta, pero en ese momento era el cantante de la banda más importante de Sonora, pues había que (hacerlo)”.

Conjuntamente, el intérprete dijo que ya no recibe propuestas de este tipo.

"No porque para empezar no me hablan porque yo no canto nada que no (me agrade), a menos que alguien le guste que le cante canciones de amor y rancheras, pues me van a hablar”.

Antes de brindar estas declaraciones, El Dasa también reveló que a pesar de que en muchas ocasiones su profesión se ve relacionada con las drogas, él no las ha probado, de acuerdo a El Diario de Coahuila.

"Jamás, hasta el día de hoy se los digo en la cara, jamás he probado una droga, no tomo alcohol, nunca lo he hecho”, manifestó.