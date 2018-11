El debate en las redes es ahora por la consulta del Tren Maya; pesa rechazo del EZLN al plan

#MetaDatos | La discusión por la Consulta Nacional por el Tren Maya mantiene una intensa polémica en las redes sociales en torno a Andrés Manuel López Obrador, que inició con la del Nuevo Aeropuerto Intencional de México, cuando su destino fue llevado a votación en la Consulta Nacional.

Aún sin disolverse la discordia entre aquellos que defienden la consulta ciudadana, convocada por por AMLO, y quienes la condenan, ahora es el proyecto ferroviario en el sur de México, uno de los más ambiciosos del próximo Gobierno federal el que es sometido a cuestionamientos por la consulta, por su construcción y la probable destrucción ambiental, así como por el rechazo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las demandas de comunidades mayas

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, anunció el domingo pasado que el proyecto del Tren Maya, que planea realizar en el sureste del país, será llevado a Consulta Nacional, igual que se hizo con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El anuncio revivió la discusión en las redes sociales sobre la legalidad y representatividad de ese mecanismo para decidir sobre las meagaobras y, por supuesto, se avivaron las voces de quienes simpatizan con el tabasqueño, pero también las de aquellos que consideran que sus consultas “son una farsa”.

El lunes pasado y hasta el medio día de este martes, la discusión se concentró en la tendencia “Tren Maya”, que generó una interacción de 7 mil 800 usuarios, de acuerdo con las cifras de la herramienta de análisis de Twitter: Tweet Binder.

En la discusión destaca el cambio de algunas posturas, como es la del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) (@AtencoFPDT) que –previo a la consulta por el NAIM– se sumó a la campaña #YoPrefieroElLago, también apoyada por la militancia de Obrador y los que apoyaban la protección del Lago Nabor Carrillo, pero a diferencia de estos grupos no apoyaron por completo la Consulta Nacional, pues la consideraron un ejercicio realizado a destiempo.

En el caso del Tren Maya, el Frente se ha pronunciado en defensa de la tierra, pero a diferencia del caso del NAIM esta vez sí demandan una consulta donde participen principalmente las comunidades que serán afectadas por este megaproyecto.

No queremos proyecto de despojo alguno no aceptamos no nos resignamos a ese desarrollo impuesto sin consultar, informar o tomar en cuenta las necesidades, tradiciones y #DDHH de los Pueblos

