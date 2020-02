El debate no debe ser por titular de Ismujeres, si autoridades siguen de brazos caídos: feministas

La doctora Teresa Guerra Ochoa, del Colectivo de Mujeres Activistas,y representantes de otros grupos defensores de derechos de las mujeres, como las Feministas Alteradas, Interrupción Legal del Embarazo y Sabuesos Guerreras, dan a conocer su posicionamiento sobre el tema

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ En Sinaloa, organismos feministas señalaron que más allá de que se vaya o se quede la titular del Instituto Estatal de las Mujeres de Sinaloa, de nada servirá si no hay un cambio de actitud de las autoridades que deben hacer su trabajo.

La doctora Teresa Guerra Ochoa, del Colectivo de Mujeres Activistas, encabezó una reunión esta mañana con los medios de comunicación, acompañada con representantes de otros grupos defensores de derechos de las mujeres, como las Feministas Alteradas, Interrupción Legal del Embarazo y Sabuesos Guerreras, para dar a conocer su posicionamiento sobre el tema.

“El debate debe de ir más allá de quién queda al frente del Ismujeres; es hora que autocríticamente reconozcan los diferentes niveles de gobierno que le han fallado a las mujeres de Sinaloa y del país; si en México asesinan a 10 mujeres al día, significa que las autoridades no han hecho su trabajo”, expresó Guerra Ochoa.

“... de poco sirve cambiar el titular, si todas las demás instituciones se quedan de brazos caídos, más allá de debatir quién queda al frente, es hora de reconocer que necesitan tener un compromiso en serio, que necesitan dejar de simular, que necesitan responderle a todas aquellas mujeres que llaman a la línea de emergencia porque en ese momento las están golpeando y porque están siendo amenazadas; no han hecho el trabajo como debe, y creo que es el momento, el Congreso puede retomar el tema”.

En Sinaloa, recalcó, han crecido las denuncias de violencia contra las mujeres en el hogar en un 40 por ciento durante la administración de Quirino Ordaz Coppel y un 36 por ciento la violencia sexual, específicamente los casos de violación.

“Claro que no estamos satisfechas con lo que ha hecho la titular del Ismujeres, y no solamente en esta administración, sino en el pasado, porque hemos visto que en muchas ocasiones que las titulares del Ismujeres se comportan solamente como empleadas del Gobernador”, agregó.

Hace una semana, los diputados del Congreso del Estado recibieron y leyeron en sesión ordinaria un oficio de parte del Gobierno del Estado que propone la ratificación por un nuevo periodo en el cargo a la directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Aracely Tirado Gálvez.

Por ello, Guerra Ochoa señaló que es el momento de revisar además qué es lo que el propio Congreso del Estado ha hecho por este tema.

Cuestionó el apoyo que se da a las victimas de la violencia, a las mujeres y a las familias que pierden a sus hijas y a las mujeres que son violentadas.

“Es el momento revisar lo que se ha dejado de hacer desde la Fiscalía, porque ha venido creciendo la violencia contra las mujeres en el hogar, la gravedad de violencia de mujeres que son víctimas de violencia grave, porque están siendo amenazas de muerte por sus parejas y sin embargo, la Fiscalía no solamente no ha crecido los recursos, la infraestructura para atender a las victimas, sino que tiene menos para recepcionar denuncias”, dijo.

Recordó que la Secretaría de Seguridad Pública tiene una unidad de reacción para atender la violencia contra las mujeres, pero que poco a poco se ha quedado sin elementos, y ocurre lo mismo con los albergues destinados para mujeres violentadas y tienen que salir de su hogar.

“Están reprobadas las autoridades en Sinaloa y han sido reprobadas la autoridades a nivel federal”, expresó.

“Claro que los institutos de las mujeres, el de Sinaloa y el del país, no están a la altura de las exigencias, guardan silencio muchas veces cuando las autoridades son omisas, en Sinaloa muchas veces el Gobernador ha salido a decir que la alerta de género no ha funcionado, pero ¿cuándo ha hecho una evaluación autocrítica de lo que han hecho?, no hay esa evaluación autocrítica, la alerta de género no es un ente viviente, para que funcione se trata de que las instituciones funcionen, de que reconozcan que hay una situación de emergencia, que tiene que hacer el trabajo y no están haciendo el trabajo, no está haciendo la tarea”.