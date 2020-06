El delantero alemÃ¡n Timo Werner deja el RB Leipzig y firma con el Chelsea hasta 2025

BERLÍN._ El delantero alemán Timo Werner ha firmado un contrato con el Chelsea después de que el club ingles hiciera uso de la cláusula de rescisión de 53 millones de euros que le permite al jugador dejar el RB Leipzig.

“Me alegra haber firmado con el Chelsea, es un orgullo para mí entrar a formar parte de un club así”, dijo Werner, que tenía contrato con el Leipzig hasta 2023.

“Me alegro ya de la próxima temporada, de mi buen entrenador, de mis nuevos compañeros y naturalmente de los seguidores del Chelsea. Juntos tenemos un futuro exitoso por delante”, agregó.

Werner firmó con el Chelsea hasta 2025 y, según cifras oficiosas, tendrá un salario anual cercano a los 10 millones de euros.

Werner jugó cuatro temporadas en el Leipzig durante las que marcó 93 goles en 157 partidos y dio el salto a la selección alemana.

Se considera que en la decisión de Werner, que también era pretendido por otros clubes como el Liverpool, tuvo un papel clave el entrenador Frank Lampard.

Lampard quiere formar un equipo en torno a jugadores jóvenes como el propio Werner, quien sintió que su papel en el Chelsea será más importante que el que hubiera podido tener en el Liverpool.

El entrenador inglés fue personalmente a Leipzig para hablar con Werner, lo que el jugador sintió como una muestra de una valoración especial.

Werner además se encontrará en Londres con su compañero de la selección alemana y ex compañero en sus comienzos en el Stuttgart, Antonio Rüdiger.

To everyone at @ChelseaFC :

I’m incredibly happy to be joining the Blues next season! It feels like the right step for me and I am delighted to become a part of Chelsea FC. Really looking forward to playing for such a fantastic and historic club!

See you soon Chelsea fans! 👋 pic.twitter.com/WLcagJCHWt