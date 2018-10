El Delfín cumple su sueño, ya es inmortal del Salón de la Fama

Jesús Agustín Noriega se convirtió en el primer luchador en ser entronizado al Salón de la Fama al Mérito Deportivo Municipal

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ El ser parte de los entronizados al Salón de la Fama al Mérito Deportivo Municipal es un verdadero honor para cualquier deportista, pero esto tiene un sabor especial para Jesús Agustín Noriega Durán porque es algo que persiguió toda su vida y se convirtió en el primer luchador en conseguir la inmortalidad en Culiacán.

“Me sentí en el cielo con El Santo. Es un honor ser el primer luchador en el Salón de la Fama, es un verdadero honor para mí llegar a este lugar y la verdad no sé si me lo merezco después de haber luchado tantos años”, expresó entre lágrimas “El Delfín”, mientras sus seres queridos le decían enérgicamente que sí se lo merecía.

Jesús Noriega comenzó a soñar en ser luchador viendo las revistas de El Santo y empezó a entrenar bajo la tutela de Memo Gardini sin imaginar que algún día se convertía en un ídolo, en campeón de la Costa del Pacífico y sobre todo compartiría el cuadrilátero como pareja de su máximo ídolo.

“El Delfín” se dijo afortunado por todo lo que ha vivido y todo lo que ha logrado dentro y fuera del ring.

“No me falta nada, la vida me lo dio todo y se lo agradezco a las personalidades que me ayudaron en este camino, a Culiacán y a mis amigos. No tengo dinero, pero tengo muchos amigos y son los que me sobran”, comentó con una sonrisa.

Por último, Jesús Agustín Noriega Durán se dijo agradecido y dedicó este logro a todas las personas que lo siguieron a lo largo de su trayectoria, a las que le extendieron la mano en su ayuda y se vieron involucrados en su crecimiento.

“Les agradezco a todas las personas que me siguieron, que fueron parte de mi vida, que fueron parte de la lucha libre, a ellos les dedico todo esto”, concluyó.