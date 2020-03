El derecho Jameson Taillon se perderÃ¡ todo el 2020 pese a retraso

BEISBOL

El derecho Jameson Taillon se perderá todo el 2020 pese a retraso

Los Piratas anunciaron que el lanzador no regresaría a una lomita de las Mayores hasta el 2021, luego de someterse a su segunda cirugía Tommy John

Noroeste / Redacción

PITTSBURGH._ Jameson Taillon sostuvo una conversación con el staff de entrenadores atléticos de los Piratas. Y al menos lo intentó.

Mientras el resto del béisbol está en vilo, ante la emergencia nacional causada por la pandemia del coronavirus, Taillon continúa con su proceso de rehabilitación. Como representante de los jugadores de Pittsburgh, también participó en las negociaciones entre Major League Baseball y la Asociación de Jugadores de MLB. Dicho pacto dejó abierta la posibilidad de extender la temporada regular hasta octubre o incluso más allá.

En agosto pasado, los Piratas anunciaron que Taillon no regresaría a una lomita de las Mayores hasta el 2021, luego de someterse a su segunda cirugía Tommy John. Pero si Taillon continúa progresando en su rehabilitación y la temporada se retrasa lo suficiente ¿podría regresar este año?

En una palabra: No.

“Estaría mintiendo si te digo que no lo he pensado”, dijo Taillon, “pero me lo dejaron claro bien rápido”.

Hay dos factores en juego. Primero, Taillon viene de su segunda cirugía importante de reconstrucción del codo y el tiempo de recuperación es entre 16-18 meses. Segundo, si lo apuran para que lance en esta temporada, tendría un receso de campaña recortado antes del 2021, cuando espera tener su primera campaña completa de regreso.

“Probablemente podría estar listo. El punto es que, luego de someterme a esta cirugía por segunda vez, si la temporada es retrasada y llega a octubre o noviembre, eso me dejaría con un receso de temporada abreviado de cara al próximo año”, dijo Taillon el lunes en una conferencia telefónica con la prensa. “Estamos pensando a largo plazo, y no queremos arriesgarnos con un receso de temporada acortado. Lo he pensado, pero me frenan rápido”.