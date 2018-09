El deseo de encontrar a su madre mantiene a Norma de pie

Desde el lunes Norma Alicia, y parte de su familia, ha estado en una carpa instalada en la presa derivadora es espera de información de su madre

Claudia Beltrán

A Norma Alicia Quintana Nevárez el cansancio no la agota y el deseo de encontrar a su madre Rosa Nevárez Bueno le inyecta energía para continuar de pie.

Hace ocho días que a su madre, así como a Carmen y Andrea, una corriente de agua las tumbó, mientras cruzaban una calle, y las arrastró hasta el arroyo El Piojo, en la colonia 6 de Enero.

Desde el lunes Norma Alicia, y parte de su familia, ha estado en una carpa instalada en la presa derivadora esperando información de su madre.

Carmelita, Andrea y doña Rosa están desaparecidas, se las llevó el arroyo

"Es una estancia muy desesperante, ya una semana, nos sentimos cansadas, pero aquí estamos al pie de cañón, no perdemos las esperanzas", manifestó.

Siempre que se levanta cree que en el transcurso del día su madre y Carmen, serán encontradas.

"Desde las cuatro de la mañana me desperté con una zozobra, como con ganas de gritar, de llorar y de pedirle a Dios, me puse a rezar, ojalá me escuche", dijo.

Quintana Nevárez enfatizó le ha pedido al Gobernador Quirino Ordaz Coppel y al Presidente Municipal Antonio Castañeda Verduzco no cesen en la búsqueda.

Ninguna autoridad la ha dejado de la mano y le han dado todo lo material que ha necesitado.

"Yo lo que quiero es encontrar a mi madre, ya no quiero aguas, como que ya me desesperé, yo quiero encontrar a mi madre", agregó.

A diario a las 08:00 horas llega a la carpa a esperar noticias de que encontraron a su mamá y se va hasta que los rescatistas terminan su trabajo.

"Tengo toda la fe del mundo que hoy las vamos a encontrar a las dos, no quieren aparecer las amigas pues son amigas de hace muchos años, se quieren mucho y no quieren salir, a la mejor ya se cansaron de estar en el agua y hoy salen, hoy van a salir", expresó.

En ningún momento se ha hecho a la idea de que no encontrará a su madre, añadió.

"Yo soy una persona tan positiva y yo tengo tanta seguridad que hoy las vamos a encontrar, yo no me he hecho a la idea de que no las voy a encontrar, yo le he pedido mucho a Dios que me ayude, y yo sé que hoy me va a ayudar, yo no me resigno", dijo.

El día en que su madre fue arrastrada, Norma no pudo salir de su casa por ella, debido que el agua no se lo permitió.

"No, no me lo permitió, es que se vino una tromba inmensa, fue en menos de cinco minutos cuando se vino la creciente de para arriba", externó.

Cuando Carmen y Andrea fueron por su mamá a su casa, el agua de la calle les llegaba a los tobillos y la corriente no estaba fuerte, aseguró Norma Alicia, su hija.

Cuando estaban a punto de cruzar la calle y llegar a la casa de Carmen, se vino una tromba de agua y a las tres arrastró, enfatizó.

La señora mencionó está agradecida por el apoyo que el gobierno le ha brindado.