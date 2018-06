El director de una secundaria dice que no obligó, sino que “invitó” a padres de familia a asistir a mitin de AMLO - Noroeste

VERIFICADO 2018

El director de una secundaria dice que no obligó, sino que “invitó” a padres de familia a asistir a mitin de AMLO

El director de una secundaria en Tlaxcala fue acusado de obligar a la comunidad estudiantil a asistir a un mitin de López Obrador. Él se defiende y asegura que solo fue una “invitación”.

Verificado 2018

10/06/2018 | 03:59 AM

Montserrat Sánchez/ Verificado 2018

“A través de una circular firmada por el director de la Secundaria Técnica número 41 de Xaloztoc, Daniel Torres Ramírez, y por temor a represalias, se convocó a la comunidad escolar a faltar a clases para asistir al mitin de Andrés Manuel López Obrador en Apizaco, Tlaxcala”, afirma una nota difundida en redes sociales.

El director y una maestra del plantel, así como un padre de familia, explicaron que esa información es falsa y que no se obligó a nadie a asistir ni se cancelaron las clases, aunque reconocen que sí hubo una invitación “personal” del director para asistir al mitin para denunciar las condiciones en las que se encuentra su escuela.

De acuerdo con el contenido de la nota, “con un evidente abuso de su cargo público, Torres Ramírez constriñó a estudiantes y a padres de familia a que compartan sus ideales y que hagan actividades políticas en apoyo a López Obrador y los candidatos de Morena, cuando su obligación es velar por el adecuado desarrollo académico en el plantel”.

La circular que se distribuyó entre los padres de familia dice: “Ciudadanos padres de familia, por este medio no permitimos compartir lo siguiente: el próximo 5 de junio a las 14:oo horas visitará la Ciudad de Apizaco el Lic. Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México, por lo que maestros y ciudadanos estaremos asistiendo para dar a conocer la situación de nuestra escuela en lo referente: a que después de ocho meses de los sismos y la demolición de nuestros edificios no se han reconstruido, y porque creemos que es la mejor opción para acabar con la corrupción, la inseguridad, la pobreza y el desempleo, etc que tanto daño ha causado a nuestro país. Si usted comparte estas ideas respetuosamente le hacemos la invitación para asistir. ¡Por la reconstrucción de nuestro edificio escolar!”.

La nota en la que se afirma que el director obligó a los alumnos a asistir al mitin fue publicada en el portal El Cuarto de Guerra y cuenta con 10 mil 91 interacciones en Facebook. Ha sido compartida en grupos como Meade ponemos a México en tus manos y Bronco Presidente 2018 Prohibido Rendirse.

Verificado 2018 contactó al director de la secundaria, Daniel Torres Ramírez, quien negó haber obligado a la comunidad estudiantil a asistir a un mitin del candidato a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

“Quiero aclarar que la circular que se distribuyó no fue emitida por la escuela, pues no tiene membrete y no tiene sello oficial. El documento lo emití en calidad de ciudadano y, como se puede leer en el mismo, lo que sí dice el papel es que debido a la visita de Andrés Manuel a Tlaxcala se buscaba externar las condiciones en las que se encuentra la escuela a raíz de los sismos ocurridos en septiembre de 2017”.

Torres Ramírez niega que en la circular se obligue a la comunidad escolar a asistir al mitin. “El día 5 de junio trabajamos normal, ni siquiera se suspendieron clases”.

Vianey Rocha Jaramillo, profesora del plantel desde hace 18 años, explicó que el director jamás ha obligado a nada al personal académico. “Hay compañeros que militan en el PAN y son respetadas sus ideas”.

Con respecto a la supuesta suspensión de clases del día 5 de junio, Rocha Jaramillo compartió fotos a Verificado 2018, tomadas ese día, según dijo, las cuales muestran a los alumnos en la escuela en horario normal.

Andrés Juárez Peña, padre de uno de los estudiantes de la secundaria, también dijo que durante ese día las clases se llevaron a cabo con normalidad.

Exigencias para la escuela

“La escuela secundaria donde yo trabajo no ha sido atendida por parte de las autoridades a ocho meses de los sismos”, afirma Torres Ramírez.

De acuerdo con el director, en el plantel se demolieron dos edificios con 11 aulas, baños, laboratorios de química, un cuarto de intendencia y una bodega.

“A la fecha no se ha colocado ni un solo ladrillo y estamos trabajando en aulas provisionales hechas por los padres de familia y por el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), incluso se están dando clases en la Plaza Cívica”.