El director mexicano Alonso Ruizpalacios peleará por el Oso de Oro en la Berlinale

Se trata de 'Una película de policías', un filme entre lo documental y la ficción, sobre el trasfondo de la impunidad policial en México

Noroeste / Redacción

El director mexicano Alonso Ruizpalacios, el hispano-alemán Daniel Brühl y el surcoreano Hong Sang-soo, lucharán por los Osos de la próxima Berlinale, que será en formato virtual y sin alfombra roja, pero determinada a impulsar al castigado sector del cine.

"Una película de policías", entre lo documental y la ficción y sobre el trasfondo de la impunidad policial en México, supondrá el regreso de Ruizpalacios al festival berlinés, tres años después de su "Museo", un "road movie" sobre el expolio artístico en su país, de acuerdo con vanguardia.com.mx.

Según Sensacine, Una película de policías pone de nueva cuenta al cineasta mexicano en el certamen fílmico alemán, ya que será su tercera participación y en las dos anteriores ha regresado con algún premio.

Alonso Ruizpalacios

En 2014 con la aclamada Güeros (con Tenoch Huerta e Ilse Salas en el elenco) Ruizpalacios se fue a la Berlinale y consiguió el galardón a Mejor ópera prima.

Cuatro años después regresó al país europeo para presentar Museo (con Gael García Bernal y Leonardo Ortizgris) ocasión en que fue nominado pero no resultó ganador de dicha estatuilla, le otorgaron el reconocimiento a Mejor guion, junto a su coguionista Manuel Alcalá. Museo tenía el sello de YouTube Originales y ahora para Una película de policías es otro servicio de streaming el que está involucrado: Netflix, pues será parte de su catálogo.

Protagonizada por Mónica del Carmen y Raúl Briones, la película cuenta la historia de Teresa y Montoya, que siguiendo la tradición familiar, se unen a la fuerza policial, sólo para que sus convicciones y esperanzas seas aplastadas por un sistema disfuncional y su vínculo emocional se convierte en refugio de la hostilidad a la que están expuestos.

A través de un atrevido experimento de narrativa y relato documental, Una película de policías impulsa al espectador a un espacio cinematográfico inusual, dando voz a una de las instituciones más controvertidas de México.

Ilse Salas compartió a través de su cuenta de Instagram la emoción de que esta cinta de su cónyuge sea la elegida para que nuestro país tenga mucha difusión nuevamente en tierra alemana.

Una película de policías

"Una película de policías de Alonso Ruizpalacios, producción de No ficción y con los genies Mónica del Carmen y Raúl Briones, representará a México en la Berlinale como parte de la Selección Oficial. Mi amor y admiración es tan profunda por todas las involucradas que no cabe por acá".

Raúl Briones escribió sus redes sociales: “Seguimos celebrando que nuestra hermosa película, Una película de policías, esté dentro de la Berlinale compitiendo por el Oso de oro”.

Tanto él como Mónica del Carmen asistieron de forma encubierta a más de una academia de policías en México para preparar a sus personajes, por lo que debían de guardar su identidad, al tiempo que se daban cuenta de lo que sucede dentro de este tipo de instituciones.

Brühl debutará en la dirección con la comedia negra "Nebenan", casi dos décadas después de haber convertido la Berlinale en su plataforma internacional como protagonista de "Goodbye, Lenin".

Sang-soo, otro habitual en Berlín y Oso de Plata en 2020 con la minimalista "The woman who ran", regresa con "Introduction" a un festival especialmente sensible con el cine asiático.

Será una sección oficial reducida a cinco días y 15 títulos -lo habitual son diez jornadas y una veintena de filmes-, sin invitados, público ni sesiones fotográficas.

En la lucha por los Osos dominará el cine francés y el alemán. Competirán por Francia "Albatros", de Xavier Beauvois, junto a "Petite Maman", de Celine Scianma, y la co-producción con Líbano "Memory Box", de Joana Hadjithomas y Khalil Joreige.

El alemán Dominik Graf -otro conocido de ese festival- compite con "Fabian", basada en un clásico de la literatura alemana de Erich Kästner. Dos compatriotas suyas, Maria Schrader y Maria Speth, lo harán con "Ich bin dein Mensch" y "Herr Bachmann und seine Klasse", respectivamente.

El cine iraní, ganador en 2020 del Oso de Oro con "There is no evil", de Mohammad Rasoulof, vuelve a concurso con "Ballad of a white cow", una co-producción con Francia dirigida por Behtash Sanaeeha y Maryam Moghaddam y rodada parcialmente en Berlín.

El cine japonés estará representado por "Wheel of fortune", de Ryusuke Hamaguchi, mientras que Rumanía lo hará con "Bad luck banging or loony porn", de Radu Jude.

Completan la selección la germano-georgiana "What do we see when we look at the sky?", de Alexandre Koberidze, la húngara "Forest", de Bence Fliegauf, y la húngaro-letona "Natural light", de Dénes Nagy.

#Breaking: Announcing the Competition lineup for the 71st #Berlinale! Vying for the Golden and Silver Bears, these 15 selected titles from 16 countries show filmmakers responding to current global disruptions with dense, deeply personal films. pic.twitter.com/X2FVtb2lTP — Berlinale (@berlinale) February 11, 2021

LAS FECHAS

Del 1 al 5 de marzo se llevará a cabo la primera etapa de la Berlinale 2021 exclusivamente en línea, mientras que la segunda parte se desarrollará del 9 al 20 de junio de forma presencial.