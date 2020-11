El director Scott Derrickson confirma que todas las películas de Spider-Man ya pertenecen al UCM

La Fase 4 de Marvel explorará más a fondo el concepto de multiverso, que ya se presentó con los viajes en el tiempo de Vengadores: Endgame

Sinembargo.MX

26/11/2020 | 12:25 AM

MADRID._ La confirmación de Doctor Strange en Spider-Man 3 ya anticipaba que Peter Parker, de una forma u otra, se enfrentará a las realidades alternativas del multiverso Marvel. Los rumores apuntan a un posible regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire como sus dos versiones previas a Tom Holland del Hombre Araña, algo que podría estar más cerca de confirmarse gracias a las últimas declaraciones del director Scott Derrickson.

Con el tríptico formado por Spider-Man 3, Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) y Doctor Strange and The Multiverse of Madness, la Fase 4 de Marvel explorará más a fondo el concepto de multiverso, que ya se presentó con los viajes en el tiempo de Vengadores: Endgame. Eso abre la puerta a un sin fin de posibilidades, entre ellas el regreso de Garfield y Maguire, que compartirían pantalla con Tom Holland, actualmente el Peter Parker oficial del UCM.

Esta es una oportunidad de oro para Marvel de reconectar las franquicias previas de otras productoras, véase Sony en el caso de Spider-Man y Fox en el caso de X-Men, Los 4 Fantásticos y Deadpool. Y es que, tal y como ha revelado el director de la primera película de Doctor Strange, Scott Derrickson, las películas de Spider-Man de Sony forman parte del UCM.

Los comentarios del cineasta vienen a raíz de una conversación en Twitter en la que se le pidió al director de Moon, Duncan Jones, que definiese su estado de ánimo con un gif del Universo Marvel, a lo que éste contestó con una escena de Spider-Man: Into the Spider-Verse. Cuando los fans señalaron su error, ya que técnicamente la cinta de animación no forma parte del UCM, Derrickson intervino explicando que, en realidad, todas las películas de Spider-Man existen dentro del universo marvelita.

Describe your personality in a single gif from the MCU — Nerdist (@nerdist) November 23, 2020

“Las conexiones tangenciales a través de portales se tratan en Doctor Strange, ¿me equivoco?”, escribió Jones como respuesta a los fans. “Todas las iteraciones de Spider-Man son de hecho parte del Universo Marvel”, contestó Derrickson entonces, incluyendo en su comentario no solo las películas de animación, sino también los filmes protagonizados por Maguire y Garfield.

Lo interesante aquí es que Derrickson iba en un principio a dirigir Doctor Strange 2, en la que ahora solo actúa como productor ejecutivo. Sin embargo, abandonó el proyecto, que acabó en manos de San Raimi, director de la trilogía original de Spider-Man con Tobey Maguire. Juntando todas las piezas, todo parece indicar que pronto habrá más de un Peter Parker conviviendo en el UCM, ya sea por tiempo limitado o de cara a una macro trama mucho más compleja.

Por el momento, no hay que tomarse los comentarios de Derrickson como una verdad inamovible, ya que hasta que Marvel no confirme el regreso de los anteriores Spider-Man, no hay nada seguro. Pero sus palabras reafirman un poco más los rumores sobre la próxima entrega del trepamuros con tres versiones del héroe arácnido, algo que con lo que los fans llevan años soñando.