El dólar se va arriba de los $22 ante el nerviosismo en los mercados financieros

La incertidumbre, todavía, del impacto que tendrá el coronavirus en la economía mundial ha contraído las operaciones financieras y afectado las divisas

Carlos Álvarez

12/03/2020 | 08:02 AM

El dólar interbancario se cotiza en 22.13 pesos, lo que representa un alza del 3.51 por ciento. Esto fue confirmado por la herramienta Investing, donde se aprecia que la moneda nacional superó, incluso, los 22.50 pesos antes de las 6:00 horas.

Según el medio especializado estadounidense en economía y finanzas Bloomberg, la depreciación de la moneda mexicana se debe a las acciones que se han tomado en las últimas horas a nivel mundial para contener el avance del coronavirus COVID-19. En las últimas ocho sesiones el peso acumula una pérdida del 13 por ciento.

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un mensaje sobre la situación del COVID-19 en el país, en el que anunció la suspensión de viajes por 30 días desde y hacia Europa, a partir de la noche de este viernes 13 de marzo, con excepción de Reino Unido.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció también, ayer miércoles 11 de marzo, que el COVID-19 ya puede definirse como una “pandemia“, después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este jueves 12 de marzo tener calma ante la pandemia del coronavirus Covid-19, ya que, según el mandatario nacional, se cuenta con una situación financiera "sana", por lo que descartó "empezar a soltar dinero para control de las finanzas".

Al arrancar su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que las decisiones que se tomen serán basadas en la decisión de los especialistas médicos, no de manera política.

Asimismo, el político tabasqueño afirmó que no aumentará el precio de la gasolina, el diésel y la energía eléctrica, por lo que en caso de que se requiera un ajuste, el Gobierno se "apretará el cinturón".

López Obrador pidió calma ante esta situación "especial" por el coronavirus y el aumento del precio del petróleo, ya que, según él, "nuestra economía esta fuerte, se tienen finanzas públicas sanas, reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis que se pudriera presentar".

El presidente de la República indicó que con la actual política económica se protege a los más débiles, y con los programas del bienestar, pase lo que pase, se garantiza y significa llegar a 20 millones de hogares.

Señaló que en lo económico se tiene presupuesto, aumentó la recaudación, "nos agarró el crecimiento, en reactivación de la economía, aumentó la recaudación en términos reales en 5 por ciento, significa como 50 mil millones en relación al año pasado, y no tenemos problemas de falta de ingreso".

Además, respecto a la depreciación del peso, el mandatario nacional dijo que "pensamos que se va a atender, el mismo mercado se ajustará, somos respetuosos del Banco de México, y desde su perspectiva no se debe intervenir para que se fortalezca la moneda".

"Que el Banco de México decida, y se tenga confianza en la economía y no empezar a soltar dinero para control de las finanzas, nada de eso", ya que aseguró, el mercado se regula con el mercado. "Nada de intervencionismo. No vamos a gastar las reservas", abundó..

López Obrador también destacó que aumentó en 10 mil millones de dólares las reservas desde que inició su Gobierno. "En el caso del petróleo se toman medidas, se observará el movimiento del precio, se destinará más crudo a la refinación. No aumentará el precio de la gasolina, diésel y energía eléctrica", afirmó.

"Si llegara a necesitarse un ajuste, si se llegara a necesitar en el presupuesto será en austeridad, el Gobierno se apretará el cinturón", para "pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana".

El titular del Poder Ejecutivo Federal manifestó que todas las decisiones que se tomen en el país tendrán como referencia las decisiones de los técnicos, científicos y médicos, nada de política.

"Es lo que los señores nos indiquen, porque por cuestiones políticas se minimiza o exagera. Haremos los que nos recomienden, son muy buenos. Nada de que sale a declarar el Presidente o la de Gobernación o el Secretario de Hacienda a declarar del coronavirus, no", enfatizó el presidente.

"La política es un noble oficio, pero no se sabe de epidemias, de virus, yo de eso no sé, no soy todólogo o sabelotodo y es un asunto muy serio como para opinar sin conocimiento", indicó López Obrador.

-Con información de Reuters, El Financiero y EFE