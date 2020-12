El duro trabajo de operador de ambulancia, una labor de alto riesgo

Adalberto conduce una unidad de la Cruz Roja para atender emergencias por Covid-19, ha atendido a centenares de personas, su vocación es clara y ve con preocupación cómo la gente no se cuida como debe por esta enfermedad

Antonio Olazábal

Adalberto tiene 23 años, de esos, dos años se los ha dedicado a la Cruz Roja; él trabaja como operador de ambulancia, es quien se encarga de conducir la unidad para atender emergencias por Covid-19.

Su trabajo es de alto riesgo, usa un traje especial para cada servicio, pero aún así se ha contagiado dos veces, pero con la cantidad de emergencias que ha atendido, esas veces pudieran decirse que son pocas.

“Mi trabajo es como operador, manejar ambulancia, lo que es del servicio de covid, ahorita por lo de la pandemia, y más que nada ayudar a lo que se ocupe... al día por turno realizamos de dos a tres servicios, por lo bajito, ya por lo alto cuatro o cinco”, indica.

El joven acaba de ser padre durante esta pandemia, ha trabajado con miedo de contagiar a su esposa, quien es diabética y de haberla enfermado, pudo haber llevado un alto riesgo para ella y su niña.

“Ya me enfermé dos veces, fui asintomático, perdí el olfato y el gusto... tengo una niña que acaba de nacer, de meses y pues sí es preocupante y alarmante, mi esposa es joven y es diabética, y ahora me cuido más todavía”.

--¿Por qué correr el riesgo?

--Es por necesidad y porque necesitaba ayuda la Cruz Roja, no había quien cubriera el servicio, no había tanto personal que cubriera el servicio, nos llamaron, y vinimos a apoyar.

Él ha atendido más de 400 emergencias por Covid-19, todas lo han dejado marcado, hay quien ha perdido la vida arriba de la ambulancia que él maneja, es doloroso ver que hay quienes no bajarán con vida de su unidad.

“Son varios los casos, es muy fuerte ver cómo la familia deja a su ser querido en un lugar aislado, es muy duro todo, porque te toca ver eso, sentir junto con los familiares que ya no los va a ver, que ya no los puede ver, que es el último adiós, la última despedida, es muy fuerte todo”, menciona.

--¿Hay un hecho que recuerdes, que te haya marcado?

--Muchos, hubo uno donde llegamos y el paciente ya estaba entrando en paro respiratorio, y nosotros lo que hicimos fue atenderlo de inmediato, ya lo estábamos preparándolo para llevárnolos, y justamente cuando no lo íbamos a llevar, cae en paro, y mi compañero junto con la familia ahí hace hasta lo que no debería haber hecho para reanimarlo, respiración de boca a boca, pero no se logró, no se pudo, se hizo todo lo que se pudo en ese momento.

Adalberto ve a la muerte a los ojos todos los días, trata de no contagiarse, trata de mantenerse sano, cada servicio él mismo sanitiza la ambulancia que maneja para atender las emergencias, es por eso que pide a la gente que se cuide, que tome precauciones, le preocupa ver que hay mucha irresponsabilidad con el Covid-19.

“Creo que deberían tomar más precauciones, porque no están tomando las medidas, yo veo en la calle a la gente sin cubrebocas, entran a locales sin importarle nada, sin la sana distancia. En Navidad me tocó hacer compras en el Centro y me daba miedo por la cantidad de gente que había”.

