El EjÃ©rcito encuentra a adultos mayores junto a cadÃ¡veres de otros en asilos de todo EspaÃ±a

El Ejército encuentra a adultos mayores junto a cadáveres de otros en asilos de todo España

La Fiscalía de Madrid abrió diligencias para investigar la muerte de 17 ancianos en la residencia de mayores Monte Hermoso de Madrid

Sinembargo.MX

23/03/2020 | 12:11 AM

Madrid (SinEmbargo).- El Ejército español ha localizado ancianos muertos en sus camas, en residencias de varios puntos del país, según ha adelantado la Cadena SER y confirman a eldiario.es fuentes del Ministerio de Defensa. La Unidad Militar de Emergencia (UME) está realizando en los últimos días labores de auxilio en estos centros ante la situación provocada por la crisis de coronavirus.

Los militares acuden como medida preventiva y también para valorar la situación de los pacientes y asesorar al personal en materia de desinfección y prevención. Las residencias de ancianos se han convertido en unos de los establecimientos más golpeados por la emergencia sanitaria que ha provocado la epidemia del coronavirus.

La Ministra de Defensa, Margarita Robles, avisó este lunes en una entrevista en Telecinco que serán “absolutamente implacables y contundentes” con estas acciones. “Es un mensaje muy contundente para tener en cuenta”, avisó.

La Fiscalía de Madrid abrió diligencias para investigar la muerte de 17 ancianos en la residencia de mayores Monte Hermoso de Madrid.

La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la semana pasada que había establecido en toda su estructura territorial una red dirigida a “recabar información, emitir directrices y actuar eficaz y homogéneamente” en los acontecimientos que afecten a las residencias de mayores.

“La atención y seguimiento de estas residencias forman parte de la actividad del Ministerio Fiscal, potenciada en estos momentos para dar mejor respuesta a la incidencia de la epidemia dentro el ámbito de actuación de la Fiscalía”, explicó la institución en una nota enviada a los medios de comunicación.

La asociación “El Defensor del Paciente” levantó una denuncia en contra de Monte Hermoso.

La Fiscalía de Madrid abrió diligencias para investigar la muerte de 17 ancianos en la residencia de mayores Monte Hermoso de Madrid a instancias de una denuncia de la asociación “El Defensor del Paciente”. La investigación se inició después de que esta asociación solicitara al Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, investigar este suceso tras la denuncia de varios de los familiares.

33 MIL CASOS Y 2 MIL 182 FALLECIDOS EN ESPAÑA POR COVID-19

El número de personas fallecidas con coronavirus se ha elevado a 2 mil 182, según el balance que ha desgranado Sanidad este lunes. La cifra de casos totales es de 33 mil 089, de los cuales 2 mil 355 permanecen ingresados en la UCI. Esos datos suponen un incremento sustancial con respecto a los de hace 24 horas, cuando el número de contagiados ascendía a 28 mil 572 positivos −una diferencia de 4 mil 517− y el de fallecidos, a mil 720 personas −hay 462 más este lunes−. Además, 3 mil 355 personas se han curado desde que comenzó la crisis sanitaria, es decir, un incremento de 780 con respecto a los datos del domingo.

El incremento de los positivos totales es del 14 por ciento, según ha explicado en rueda de prensa Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, aproximadamente el mismo incremento observado el domingo. Simón ha señalado que parece “que mantienen una tendencia”, pero deben considerarse posibles retrasos en las notificaciones debido al fin de semana y, por tanto, el porcentaje “puede ser voluble”.

Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid sigue siendo el principal foco de personas infectadas, seguida de Catalunya y Euskadi. En total, hay 10 mil 575 casos confirmados en Madrid −frente a los 9 mil 702 del balance del domingo− y 942 personas ingresadas en la UCI. Más de la mitad de los fallecimientos de personas con coronavirus en España se han producido en esta comunidad: mil 263 del total de 2 mil 182. Han sido dadas de alta 2 mil 063 personas.

Catalunya también ha sufrido un incremento notable en el número de positivos de coronavirus y roza los 6 mil : son 5 mil 925, una subida de mil 200 más que el domingo. En el caso de Euskadi, los casos totales se han elevado de 2 mil 097 a 2 mil 421, con 120 muertes.

Con respecto al paso de pacientes a la UCI por un aumento de la gravedad de su situación, Fernando Simón ha afirmado que el número con respecto al total “se va reduciendo progresivamente” desde un 15 por ciento a algo menos del 13 por ciento en las últimas fechas. El volumen de las cifras aumenta porque los pacientes en la UCI pasan más tiempo ingresados de media.

Respecto a la progresión de la pandemia en España, Simón ha señalado que “se va suavizando el incremento de casos que se detectan”, si bien no existe la “certeza” de haber llegado al pico. No obstante, ha insistido en que llegar a la parte más alta de la curva “no significa haber contenido el problema” y que, en ese momento, habrá que garantizar que no se da “ni un paso atrás”. “Relajar las medidas antes de tiempo o relajarlas demasiado puede provocar segundas olas”, ha advertido. Y ha defendido, en todo caso, “la mejor medida nueva es conseguir que las que tenemos se implementen bien”.

Por otro lado, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha anunciado que los profesionales sanitarios y los ancianos que están en residencias accederán de manera prioritaria a los test rápidos para detectar el coronavirus, que ya se han empezado a distribuir a las diferentes comunidades autónomas.Tras los citados los grupos prioritarios, el objetivo será generalizarlos para “conocer nivel de transmisión comunitaria”.

En el Gobierno son conscientes de que esta semana la curva de la enfermedad crecerá exponencialmente y así lo trasladó Pedro Sánchez en sendas comparecencias públicas que protagonizó el sábado y el domingo.

“Lo peor está por llegar”, expresó a última hora del sábado. “Los casos diagnosticados y fallecidos van a aumentar en los próximos días. Estamos en momento crítico y van a llegar días muy duros. Nos tenemos que preparar desde el punto de vista psicológico. Tenemos que llegar al fin de la semana que viene muy fuertes”, resumió.

El Presidente ya ha comunicado que a prorrogará el estado de alarma por ahora quince días más, es decir, que el confinamiento perdurará al menos hasta el 11 de abril. El objetivo es que una reducción de la actividad permita frenar los contagios y así revertir la curva de infectados para que el sistema sanitario resista.