El ejido de Culiacán que no creía en el Covid-19

Tres familias del ejido Pueblo Nuevo en la sindicatura de Costa Rica lo dicen: han fallecido 15 personas a causa de la enfermedad que produce el SARS-CoV-2, hay muchos contagios, y algunos pobladores guardan el secreto por miedo a ser discriminados

Antonio Olazábal

Reposando en su mecedora, luego de semanas de haberse recuperado de Covid-19, Marisela Escobar Barraza cuenta cómo ha sido vivir en Pueblo Nuevo durante la pandemia.

La comunidad tiene poco más de mil habitantes, y cada uno de ellos vive la contingencia de manera diferente, unos se cuidan, toman medidas; otros a pesar de conocer el peligro salen sin precauciones y hay quien de plano no cree que el virus exista o al menos sea peligroso.

Pero Marisela es de las personas a las que le preocupa, sobre todo porque el virus cobró la vida de tres de sus familiares, más no es la única que vive con miedo.

Rosy, quien es prefecta de una secundaria que se ubica en Pueblo Nuevo y Dinora Bernal, quien se desempeña como comisaria del Ejido, también están con la zozobra de que esto empeore.

Las tres señalan un escenario catastrófico en el Ejido. Hay muchos contagios de Covid-19, han muerto quizá hasta más de 15 personas, pero hay un hermetismo total en el pueblo, mismo que no permite hacer un diagnóstico real de la situación en el lugar.

¿Cómo llegó el virus a Pueblo Nuevo? De acuerdo a datos de la Secretaría de Innovación, que recaba la información que brinda la Unidad de Atención y Seguimiento del Covid-19, Costa Rica es la sindicatura de todo Sinaloa con más casos registrados de Covid-19, con más de 100 enfermos.

Pero ellas saben que esta cifra está muy alejada de la realidad, y así lo muestran las muertes en esta localidad con poco más de mil habitantes.

En mayo familiares de Marisela enfermaron. Cecilia Barraza, su tía, comenzó a tener problemas respiratorios. Creían que era neumonía, algo habitual, ya que ella padecía continuamente de males en sus pulmones.

Estaban confiados que en cosa de días se recuperaría. No les pasaba por la cabeza que fuera covid-19.

Sin embargo las cosas se complicaron y falleció a los pocos días. El cuerpo de Cecilia fue velado ya que en el acta de defunción se decretó que murió de un infarto, por lo que no entraron los protocolos que se realizan cuando una persona pierde la vida por Covid-19.

Nadie creía siquiera que esa enfermedad que miraban en la televisión, en el Facebook y en cadenas de WhatsApp había llegado al pueblo, pero desafortunadamente así fue.

A los 11 días falleció su prima, quien era hija de Cecilia, María de Jesús.

La mujer de apenas 39 años de edad murió en una unidad del Issste en Culiacán. En el nosocomio rápidamente les informaron que ella falleció de Covid-19.

En ese momento Marisela sintió mucho miedo, sobre todo porque a los días falleció el abuelo de María de Jesús, dado que ella también los visitó sin saber que tenía el virus, nunca se lo imaginaron. Toda la familia de Marisela enfermó; sus hijas, su esposo, sus padres y ella.

Así como su caso, muchas familias más de Pueblo Nuevo contrajeron la enfermedad.

Hay quien afirma que no pasa nada, pero Marisela y su familia han sido responsables luego de enfermarse, ya que este mal casi le quita la vida a su esposo.

"Aquí la gente es muy irresponsable, porque mucha gente se ha sabido que aquí tiene, y anda en la calle como si nada, porque no sienten síntomas fuertes, y a veces siento como que se burlan, porque nosotros aquí fuimos muy responsables después que nos dio", comenta.

La madre de familia cuenta que ha sido víctima de discriminación.

Ya cuando la comunidad empezó a creer en el virus, fueron aislados, sólo los señalaban, pero realmente nadie tomaba las medidas para evitar la propagación del virus.

"La gente te mira como que muy 'así', te quita, yo si no me hubiera aliviado no fuera a la tienda a comprar, o contagiar personas, porque sabíamos lo que estábamos pasando", cuenta.

- ¿Sufrieron de discriminación?

La verdad mucha, mucha discriminación la verdad, pero gracias a Dios estamos para contarlo, porque sí nos pegó muy fuerte.

Marisela explica que esta enfermedad golpeó también el bolsillo de su familia, es por eso que llegó a una dura conclusión, quien no tenga la solvencia económica para pagar los medicamentos y lo necesario para poder atenderse, muy probablemente será víctima del Covid-19.

"Si no tienes la manera para curarte pues te mueres, porque no hay apoyo de ninguna manera, de ninguna forma... nosotros en tratamiento, medicamento que nos metíamos, porque no me podía ni parar, no podía estar levantada, me quería levantar y no podía, se me 'aguadeaban' las piernas y pues éramos cuatro y mis niñas allá".

- ¿Un aproximado que se hayan gastado cuando se enfermaron de Covid?

Nosotros arriba de 50 mil pesos... sobre todo es un monto que aquí difícilmente puede gastar la gente del pueblo y la verdad que tampoco hay trabajo, está bien difícil la verdad; aparte todo subió, si un medicamento costaba 100 pesos, te lo subían a 180 ó 200.

Rosy, quien conoció el caso de su vecina dice lo mismo, nadie se cuida.

Al principio pocos creían en la enfermedad, pero cuando empezaron a saber de personas fallecidas, el miedo comenzó; pero el temor no se convirtió en buscar la forma para no contagiarse, sino que empezó la discriminación, el no aceptar que tenían la enfermedad, al ser algo que ellos no quieren reconocer.

La habitante de Pueblo Nuevo recomendó no buscar los casos de las personas enfermas ya que algunos pobladores lo podían tomar a mal.

"Hay que tener cuidado, hay mucha gente que no quiere hablar, no dice, se queda en su casa, pero yo sí le puedo decir que más de 15 fácil han muerto de Covid, a mi vecina (Marisela) le fue muy mal con la enfermedad, y ella les puede comentar, porque se presta, pero la mayoría de las personas que viven aquí no hablan de ello y se molestan de hecho", advierte.

Dinora Bernal, quien es Comisaria del ejido, también da una cifra parecida, más de 15 muertos, pero ella tiene un poco más de reservas, y se queda en la explicación oficial, al parecer, confirmados, son ocho muertes, o al menos que las familias lo hayan aceptado, pero las demás, son conjeturas o casos como el de Cecilia, tía de Marisela, que en su acta de defunción se dijo falleció de un paro cardiaco, cuando en realidad todo fue a causa del Covid-19.

Dinora explica que desde finales de mayo, junio y julio, han muerto estas personas que aseguran la mayoría de quien ahí vive, fallecieron a causa de complicaciones por Covid-19; afirma que es una situación difícil, complicada, sobre todo porque la misma gente de Pueblo Nuevo no pone de su parte en esta lucha contra el virus.

"No crea que la gente quieren que diga, pero han fallecido varios... han fallecido más de 15 personas, le estoy hablando en un lapso de más de dos meses ¿y qué está pasando ahorita? Ahorita hay mucho positivo, muchos positivos que gracias a Dios no están graves, pero sí está difícil la situación", manifestó.

"Desgraciadamente así estamos, vas a una tienda, de 100 clientes que van, si 20 personas llevan cubrebocas son muchas", dijo.

La comisaria detalla que la mayoría de las personas que han fallecido están sumidas en la pobreza, algunos no en una situación extrema, pero como lo dijo Marisela, no todos tienen la posibilidad de gastar para superar esta enfermedad.

"La mayoría eran pobres, no en pobreza extrema, pero sí pobres... la mayoría se quedaban en sus casas con la enfermedad, pero en cuanto se los llevaban (al hospital) se morían, se los llevaban ya que estaban muy enfermos", comentó.

De acuerdo a un reportaje de Inndaga, realizado por Noroeste, la escolaridad y nivel socioeconómico de quien ha fallecido a causa de Covid-10 influye en la letalidad, ya que del total de muertes, con base a datos del Registro Civil de Sinaloa, más del 50 por ciento de los decesos corresponden a personas con primaria trunca o terminada, o sin ningún tipo de estudio.

