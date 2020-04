El elenco de The Nanny presentarÃ¡ el episodio piloto de la famosa sitcom durante la cuarentena

MÉXICO._ El elenco original de la icónica sitcom de los 90 The Nanny (La Niñera) confirmó a través de redes sociales un reencuentro virtual para leer el capítulo piloto de la serie por la pandemia de coronavirus.

La cita será este lunes 6 de abril en el canal de YouTube de Sony Pictures.

Fran Drescher dio a conocer que ella y sus co-protagonistas son quienes participarán en una mesa virtual para realizar la lectura y levantar el ánimo de las personas por el confinamiento.

“Tú preguntaste. ¡Lo entregamos! Aquí hay un vistazo a nuestra tabla piloto de una vez en la vida leída de @TheNannyTV. ¡El video completo llegará el lunes 4/6! #PandemicPerformance#TheNanny”, escribió Drescher.

You asked. We delivered! Here’s a sneak peek at our once in a lifetime pilot table read of @TheNannyTV. Full video coming Monday 4/6! #PandemicPerformance #TheNanny pic.twitter.com/d1f9Mwgm5m