El emotivo discurso de LeBron James a Kobe Bryant que conmovió al mundo del basquetbol

Tremenda ceremonia en el Staples Center previo al duelo entre Lakers y Blazers

Noroeste / Redacción

Emotiva ceremonia en el Staples Center. Los Ángeles Lakers regresaron a jugar al basquetbol después de que Kobe Bryant falleciera, pero no sin antes derramar unas cuantas lágrimas.

De 1999 al 2016, Black Mamba botó el balón ahí en innumerables ocasiones. Emocionó a los fanáticos y forjó un legado que siempre será recordado en el mundo del deporte. Hoy, el 8 y el 24 de Bryant reposarán en lo más alto de la arena, como sinónimo de homenaje hacia todo lo que logró en 20 años.

La noche no fue nada sencilla. Cada uno de los asientos tenía una camiseta de Kobe. Afuera, la gente se reunió para rendirle un homenaje. Y en cada parte del mundo pasó lo mismo al ver a través de la pantalla esta celebración como la llamó LeBron James.

El Rey, tras derramar varias lágrimas, conmovido por la situación, tomó el micrófono para dar un mensaje previo al juego. Llevaba un mensaje escrito, pero como él dijo, habló desde el fondo de su corazón. Ese discurso aquí lo reproducimos íntegro:

"Lo primero que viene a mi mente es la familia. Mientras veo alrededor de esta arena, todos estamos llorando, todos tenemos el corazón roto. Cuando pasamos por cosas como ésta, lo mejor que puedes hacer es recargarte en los hombros de tu familia.

"De la mañana del domingo hasta este punto he escuchado de la Laker Nation, desde el año pasado, la familia que son y eso es absolutamente lo que he visto esta semana; no solamente desde los jugadores, del staff de entrenadores, de la organización, si no de todos. Esta es verdaderamente una familia. Conocía a Kobe y Gianna y Vanessa y todos les agradecerían como Kobe dijo.

"Sé que en algún punto tendremos un funeral para Kobe, pero veo esto como una celebración. Esto es una celebración de 20 años de sangre, sudor, lágrimas, tener el cuerpo destrozado, de levantarse, de estar abajo, de todo, de horas incontables, de la determinación de lo grande que podía ser. Esta noche celebramos al chico que llegó con 18 años de edad, que se retiró a los 38 y, probablemente, de volverse el mejor padre que vimos en los últimos 3 años.

“Esta noche celebramos al chico que vino aquí a los 18, se retiró a los 38, y se convirtió probablemente en el mejor padre que hemos visto en los últimos tres años.” pic.twitter.com/AsAiV9rKIa — Los Lakers (@LosLakers) February 1, 2020

"Esta noche es una celebración. Antes de que juguemos, los amo. Kobe es un hermano para mí y desde el momento que estaba en preparatoria, verlo jugar, entrar a esta liga a los 18, verlo de cerca, todas las batallas que tuvimos en mi carrera. Lo que siempre compartimos fue la determinación de ganar y ser grandiosos. El hecho de que esté aquí ahora, significa mucho para mí, quiero continuar con mis compañeros su legado, no solo por este año, sino el tiempo que sigamos jugando baloncesto que tanto amamos, porque eso es lo que Kobe querría. En las palabras de Kobe Bryant, 'Mamba Out', pero en nuestras palabras, 'No olvidado'. Sigue vivo, hermano".

(Con información de NBA México)