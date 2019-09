EMPRENDEDORES

El empresario Marcus Dantus apoya el proyecto sinaloense Hackademy

Fernando Gallardo, director del proyecto Hackademy, logra atrapar al 'tiburón' del reality de negocios Shark Tank México

Leopoldo Medina

18/09/2019 | 12:49 AM

Hackademy es un proyecto que busca romper el cliché del ‘hacker’, cerrar la brecha entre academia e iniciativa privada para preparar mejor a los jóvenes y posicionarlos en el mercado laboral, al frente de ella está Fernando Gallardo, quien después de haber presentado su proyecto en el programa Shark Tank, logró atrapar al tiburón Marcus Dantus.

Hackademy explicó Gallardo brinda durante 14 semanas un curso gratuito a los estudiantes para que refuercen sus conocimientos.

“El modelo de negocios está basado en las empresas, ubicadas en California, Canadá y el resto de México, quienes becan a los estudiantes a cambio de que al término tengan un contrato con la compañía, pero con una preparación completa”, explicó el fundador de Hackademy.

De visita en Culiacán, el empresario acompañado de Gallardo, dijo que este es el primer proyecto emprendedor en el que participa para Sinaloa.

“Lo que me gustó de este proyecto fueron los emprendedores, es en lo primero en lo que me fijo como inversionista, pero además el modelo de negocio que ellos traen es interesante, porque creo que puede crecer mucho más en todo el país, no solo en Sinaloa”, destacó el empresario.

El preparar técnicamente a la gente y luego colocarla en las empresas, es un modelo de emprendimiento que tiene su innovación, y eso lo hace atractivo.

El empresario Marcus Dantus es uno de los inversionistas, mejor conocidos como 'Tiburones', del programa de televisión Shark Tank México.

Ecosistema de emprendimiento

Quien es además el fundador del primer Super Campus de Emprendimiento en México, destacó que la inversión de 500 mil pesos que los emprendedores pedían, aumentó con el objetivo de hacerlos crecer mucho más.

“La idea es poder conectar a Hackademy con empresas e instituciones que puedan necesitar sus servicios, y el objetivo es no solo que crezca no solo dentro de Sinaloa, sino fuera del estado, e incluso fuera de México”, resaltó.

Dantus señaló además que entre las necesidades que viene a cubrir la necesidad de desarrollo de talentos, especialmente el talento que tiene que ver con la informática.

En segundo punto indicó está la colocación de los participantes, ya que nada serviría desarrollar talentos si a estos no los puedes colocar.

Se busca crear un ecosistema de emprendimiento en Sinaloa, porque a través de su método son un punto de innovación y se busca preparar en la práctica y en la teoría a jóvenes universitarios que estudien Ingeniería en Sistemas, Informática, Ingeniería Industrial, Mecatrónica y Electrónica, con el fin de tener talento mexicano bien capacitado y que sean atractivos para las empresas.

El fundador de Hackademy resaltó que, de acuerdo a Forbes el 2019, en todo Latinoamérica se tiene un déficit de más de 480 mil desarrolladores y programadores.

“Hoy en día lo que el mercado laboral está exigiendo es la experiencia, y la facilidad de la persona para aprender rápido, por ello, la participación que tiene Marcus, dentro del ecosistema nacional de desarrollo, nos permite ver muchos emprendimientos que han tenido gran demanda, y eso es a lo que aspiramos como proyecto”, indicó Gallardo.

Con apenas un año de estar operando, Hackademy ha logrado llevar sus servicios a empresas en ciudades como Tijuana, Sonora, Guanajuato, Puebla, Guadalajara, considerada esta última la meca de la tecnología, entre otros lugares, desarrollando talento.

“Con Marcus acompañándonos construiremos la estructura que nos permita un mayor acercamiento a las grandes empresas en México que son transnacionales, brincando así a las grandes ligas”, detalló Gallardo.

Empresas como YouTube, Netflix, en países como Alemania, Estados Unidos entre otros, existen desarrolladores sinaloenses y eso hay que presumirlo, levantar la mano para ser vistos.

Finalmente Dantus aconsejó a todos aquellos emprendedores a que se animen a salir de su área de confort, que no le tengan miedo al fracaso, porque este es parte del éxito.

¿QUIÉN ES MARCUS DANTUS?

Marcus Dantus es CEO de Startup México y uno de los nuevos inversionistas que participan en el reality de negocios “Shark Tank México”.

