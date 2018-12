El escritor, pacifista y periodista Amos Oz muere a los 79 aÃ±os

El escritor, pacifista y periodista Amos Oz muere a los 79 años

Recibió el Premio Príncipe de Asturias de las letras en 2007, además de otros reconocimientos, como el Premio Goethe de Literatura en 2005 por su obra Una historia de amor y oscuridad

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).- El escritor israelí Amos Oz falleció este viernes a los 79 años, informó en Twitter Fania Oz-Salzberger, hija del novelista.

“Mi querido padre murió de cáncer justo ahora, tras un rápido declive, en su sueño y tranquilidad, rodeado de sus seres queridos. Por favor respetad nuestra privacidad. No puedo responder a las llamadas. Gracias a los que lo amaban”, escribió la hija del ganador del Premio Príncipe de Asturias de las letras 2007.

Oz, destacado como narrador, ensayista y periodista, contribuyó “a hacer de la lengua hebrea un brillante instrumento para el arte literario y para la revelación certera de las realidades más acuciantes y universales de nuestro tiempo, con especial atención tanto a la defensa de la paz entre los pueblos como a la denuncia de todas las expresiones del fanatismo”, señala la Fundación Princesa de Asturias, también fue galardonado con el premio Frank Kafka y la Medalla Internacional de la Tolerancia, entre otros.

Oz, partidario de la paz entre Israel y Palestina, señalaba que era “absolutamente posible, no fácil, pero posible”.

“No pueden simplemente irse de luna de miel juntos, no después de cien años de violencia, de odio, de injusticia. No pueden convertirse en amantes de la noche a la mañana, pero sí pueden llegar a ser vecinos, pueden dividir la casa en dos apartamentos (…) Todo lo que necesitamos son unos líderes valientes en ambos lados, pero no los tenemos”.

Entre sus reflexiones acerca de la literatura, Oz dijo que las novelas son “sobre la condición humana, el amor, la pérdida, la tristeza; son divertidas, son muchas cosas, pero no un manifiesto político”. “Creo que es un error escribir literatura como un manifiesto político”, afirmó.

Oz nació en Jerusalén, además de los premios señalados, también fue ganador del Premio Goethe de Literatura en 2005 por obra autobiográfica Una historia de amor y oscuridad; el escritor también fue candidato al Premio Nobel de Literatura durante varios años, y se le considera uno de los fundadores del movimiento pacifista Shalom Ajshav.

Además de una larga serie de ensayos dedicados a su país, como In the land of Israel o How to Cure a Fanatic, en la década de los 90 y en los años posteriores publicó varias novelas. Destacan No digas noche (1994), Una pantera en el sótano (1995) o Una historia de amor y oscuridad (2003). En 2006 presentó en España el libro De repente en lo profundo del bosque y en 2007 se publicó Versos de vida y muerte.