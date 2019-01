El escuinapense, Antonio Rendón, podría ser seleccionado estatal en voleibol de salón

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. Desde los tres años Antonio Rendón Tiznado pensaba que el beisbol era el mejor deporte para practicar, hasta que el encuentro con el voleibol de salón le cambio la perspectiva; hoy en este deporte podría ser seleccionado estatal.

A los 3 años empezó a jugar beisbol, a los quince años, en primero de preparatoria en el Cet- Mar Teacapán, observaba como su amigo Ernesto Delgado practicaba voleibol con el profesor Francisco Rojas Guerrero, su amigo lo animó para incursionar en este deporte.

"Fui y le dije al Profe Rojas que si podía jugar, me dijo que si sabía, le dije que no, me pregunto si tenía ganas de aprender, cuando le dije que sí, me dijo que eso era suficiente y entre al equipo" dijo el adolescente de 16 años y 1.88 de altura.

Con el equipo de su escuela participaron en torneos municipales, consiguiendo en el 2018 ser tres veces Campeones.

Participaron en los juegos nacionales Intertecmar, logrando un tercer lugar en estos torneos.

Aunque no ha dejado el béisbol pues lo practica los domingos, reconoce que ha encontrado una mayor satisfacción en el voleibol de salón.

"Los dos deportes son de estrategia pero el voleibol es de más adrenalina, de más dinamismo, es ver a otros jugadores de frente",explica Rendón Tiznado que juega la posición central.

Manifestó que lo más importante de estar en la cancha es saber que más allá de las carencias que se tengan en materia deportiva por municipios, es el hecho de saber que son iguales y con la misma capacidad de actuar cuando están dentro y es lo que pensó al estar frente a los demás jugadores.

Es un deporte, reconoció, que le gustaría practicar de manera profesional y en las olimpiadas de zona considera que encontró una oportunidad, al ofrecerle ser refuerzo de Culiacán y la probabilidad de ser parte de la selección estatal para la etapa nacional.

Su coach Francisco Rojas Guerrero indicó que hace unos días acudieron a la Olimpiada de Zona, el equipo de juvenil menor estuvo compuesto por 7 estudiantes de Cet Mar y 2 de Cbetis, fueron vencidos por Culiacán pero ahí surgió la oportunidad para Rendón Tiznado, informó su profesor Francisco Rojas Guerrero.

"Al parecer es la primera vez que se solicita a un escuinapense y nos da gusto, ellos se esfuerzan por entrenar, algunos vienen de Teacapán" dijo

El representante de voleibol varonil del IMDE Eduardo Javier Perez Gyovvany informó que Rendón Tiznado fue solicitado primero como refuerzo para el equipo regional de voleibol de salón pero también para que forme parte de la selección del Estado.

"Primero nos lo pidieron como refuerzo pero también quieren que forme parte de la selección del Estado, como les decimos a todos los deportistas, se tiene que tener ganas y asistir a entrenar" dijo

El hecho de que un escuinapense tenga la oportunidad de destacar los motiva para continuar con la formación de más voleibolistas, manifesto.