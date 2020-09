El esloveno Primož Roglič se apodera de la cuarta etapa del Tour de Francia

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) se anotó en Orcières-Merlette su tercera victoria de etapa de siempre en el Tour de Francia. El esloveno superó a su compatriota Tadej Pogačar y al francés Guillaume Martin (Cofidis), que trató de anticiparse demarrando a 500 metros de meta, para ser el más rápido de la quincena de favoritos que se jugaron el triunfo en la cumbre alpina, primer final en alto de la gran ronda gala.

No hubo grandes sorpresas ni desfallecimientos y el líder Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) prolongó un día más su vigencia al frente de la general individual de la Grande Boucle.

172 corredores toman la salida en la cuarta etapa del Tour de Francia 2020, con un recorrido previsto de 160,5 kilómetros entre Sisteron y Orcières-Merlette, a las 13:31.

Fue Alexis Vuillermoz (Ag2r La Mondiale) el autor del primer ataque de la jornada, que nuevamente valió para formar la escapada toda vez que a su rueda se pegaron Nils Politt, Krists Neilands (Israel Start-Up Nation), Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie), Tiesj Benoot (Team Sunweb) y Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept) y el pelotón dio por buena la composición de la fuga.

La renta máxima acumulada por los aventureros en el kilómetro 18, de 4’00”, permitía a Vuillermoz auparse como maillot amarillo virtual, condición que perdería pocos kilómetros después.

