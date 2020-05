El especial de Parks and Recreation recauda 2.8 millones de dólares para la lucha contra la Covid-19

LOS ÁNGELES._ La reunión especial de Parks and Recreation recaudó 2.8 millones de dólares que donará a la lucha contra los efectos del coronavirus, informó el viernes el medio especializado Variety.

La emisión congregó a los protagonistas de esta comedia televisiva que lideró, entre 2009 y 2015, la actriz Amy Poehler, quien apareció en el encuentro digital con Rashida Jones, Aziz Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Adam Scott, Rob Lowe, Jim O’Heir y Retta.

En lugar de tratarse únicamente de una conversación sobre el éxito del programa y el paso del tiempo, la reunión incluyó un capítulo guionizado donde los intérpretes volvieron a sus papeles.

