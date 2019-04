El ex futbolista argentino Daniel Passarella podría ir a la cárcel por fraude al River Plate

La causa judicial contra el también entrenador fue impulsada por el actual presidente de River, Rodolfo D’Onofrio

Sinembargo.MX

BUENOS AIRES._ El legendario ex defensor Daniel Passarella, el único futbolista argentino de la historia dos veces campeón del mundo, será sometido a juicio por el supuesto delito de defraudación a River Plate durante su presidencia entre 2009 y 2013.

Una corte de apelaciones rechazó el miércoles los recursos de protesta presentados por Passarella, de 65 años, y otros tres ex directivos del club millonario contra la resolución de un juez de primera instancia que los procesó como coautores penalmente responsables de delito de defraudación por administración fraudulenta y uso de documentos privados falsos en un investigación por el desvío de fondos de la institución.

Este fallo determina en la práctica que el ex capitán del seleccionado campeón del mundo en 1978 y luego integrante del plantel que ganó el Mundial de 1986 será sometido a juicio oral para demostrar su inocencia.

La causa judicial contra el también entrenador fue impulsada por el actual presidente de River Rodolfo D’Onofrio, quien sucedió a Passarella en el cargo y tras una auditoría interna decidió denunciarlo ante la justicia.

La malversación de fondos comprobada por la justicia asciende a unos 6.5 millones de pesos (148 mil dólares a cotización actual) en distintas maniobras.

Una de ellas refiere al pago de honorarios con fondos del club a los abogados que asesoraron a Passarella e intervinieron en proceso contravencional contra el ex directivo por hostigamiento a título personal.

Al mismo tiempo la justicia también acreditó desvíos de fondos del club en una supuesta gestión por la transferencia del jugador Jonathan Fabbro y el pago de cheques que habrían sido librados a nombre de los futbolistas Agustín Alayes, Mariano Pavone, Leandro Caruso y Luciano Vella, que “no habrían sido cobrados por éstos”, según el fallo del tribunal.

También se comprobó que se libraron pagos para un estudio de factibilidad de estructura del estadio Monumental y obras de mantenimiento que nunca se realizaron.

Por otra parte una empresa que había sido contratada para la seguridad adicional para custodiar al plantel y para recitales de Justin Bieber y Iron Maiden en el Monumental no se dedicaba a ese rubro, sino que se trataba de una empresa de rastreo vehicular satelital, mediante GPS.

Los otros implicados en la maniobra son Diego Turnes, ex vicepresidente de River; Daniel Mancusi, ex protesorero y Hugo Carreras, ex tesorero.

Bajo la gestión de Passarella, River descendió a la segunda división por primera vez en su historia.

El “Kaiser” podría recibir una pena máxima de seis años de prisión si fuera hallado culpable.