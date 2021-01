El ex futbolista Carlos Salcido renuncia como presidente de la Liga de Balompié Mexicano

En abril del año pasado Salcido fue anunciado como presidente de la LBM, pero tuvieron muchos problemas para consolidarse

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Carlos Salcido renunció a ser presidente de la Liga de Balompié Mexicano (LBM).

A través de sus redes sociales, el ex jugador de Chivas compartió la noticia mediante un video, en el que explicó que hace aproximadamente 15 días dejó el proyecto, del cuál él era la imagen principal.

“Comentarles que desde hace una semana o 15 días he dejado el puesto o el cargo de presidente de la Liga de Balompié Mexicano y como siempre agradecerle a las personas que me hicieron la invitación”, expresó el ex futbolista.

Gracias por todo LBM un aprendizaje muy muy grande 🙏 pic.twitter.com/yvQxbOYuCS — carlos salcido (@carlossalcido7) January 7, 2021

En abril del año pasado Salcido fue anunciado como presidente de la LBM, pero tuvieron muchos problemas para consolidarse. De los 17 equipos con los que comenzó, poco a poco algunos se fueron saliendo y otros se quitaron por temas económicos, dejando el torneo con sólo siete clubes.

El líder del torneo actual es Furia Roja, quien clasificó a las semifinales de manera directa y espera a los ganadores del “triangular”.

Los partidos restantes se jugarán así:

Chapulineros vs. Morelos FC

Jaguares vs. Atlético Veracruz

Industriales vs. Neza FC