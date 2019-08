El ex futbolista David Beckham sorprende haciendo yoga durante sus vacaciones en Italia

Según dejó ver Victoria Beckham en sus stories, su marido no tuvo ningún problema para llevar a cabo a la perfección la clásica postura del sirsana o pino de cabeza

Sinembargo.MX

El ex futbolista está disfrutando de un retiro junto a todos los suyos en Italia. (Fotos: Instagram, victoriabeckham)

CIUDAD DE MÉXICO._ El verano de los Beckham no puede estar siendo más completo. La familia, que estrenó los viajes de la temporada estival visitando en junio Sevilla tras la boda de Sergio Ramos, ha empalmado sus vacaciones en Miami con una larga estancia desde principios de agosto en la región italiana de Puglia, donde, según han estado compartiendo tanto él como Victoria en sus redes sociales, no pueden estar disfrutando más de todo tipo de actividades deportivas y de ocio en compañía de su descendencia al completo.

Y David, además, también ha tenido tiempo para presumir que, por mucho que sus años como estrella del futbol hayan quedado ya atrás, todavía conserva su buena forma pasada y sigue pudiendo probar nuevas disciplinas con seguridad de éxito. El inglés compartió en su perfil material gráfico del rato que estuvo practicando esquí acuático, aunque él mismo bromeó con que le esperaba “dolor de espalda” por la mañana.

Pero en lo que el ex futbolista ha demostrado ser un natural ha sido ni más ni menos que con el yoga. Y es que, tal vez para compensar el no parar en el que están inmersos durante la mayor parte del día, los Beckham se han dedicado a hacer sesiones conjuntas de yoga por la mañana en el idílico exterior de la casa en la que están alojados. Y a pesar de que el ex jugador asegurara que era “un inútil” para eso del yoga, la realidad parece estar siendo otra.

Y es que, según dejó ver Victoria en sus stories, su marido no tuvo ningún problema para llevar a cabo a la perfección la clásica postura del sirsana o “pino de cabeza”. “Por supuesto que él puede hacerlo”, escribió la diseñadora sobre el clip de David en posición invertida y con los ojos ya cerrados en actitud de total relajación. Además, Victoria (que en su caso necesitó asistencia de la coach para llevar a cabo la misma figura), se atrevió incluso a bromear con el aguante del ex jugador: “Ya entendí, deja de presumir”, aseguró en otra de las capturas en las que se ve a Beckham de perfil, todavía boca abajo y recortado contra un precioso paisaje de amanecer.

Así que, claro ha quedado, las jornadas vacacionales de los Beckham parecen estar siendo de lo más provechosas: paseos en yate, parasailing, excursiones a caballo, yoga… La cantidad de planes que el poderoso matrimonio británico está organizando con Brooklyn, Romeo, Cruz y la pequeña Harper, parece inagotable. Y desde luego, en todas las imágenes subidas por David y Victoria a sus stories de Instagram a lo largo de los últimos días, el clan aparece sin excepción derrochando felicidad y diversión, demostrando una vez más la unión que les caracteriza.

