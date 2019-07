El ex Presidente de MÃ©xico que no paga sus impuestos es Vicente Fox. Lo dijo Reforma, no AMLO

El ex Presidente de México que no paga sus impuestos es Vicente Fox. Lo dijo Reforma, no AMLO

Las deudas de Fox corresponderían a deudas de empresas en las que participa y que fueron condonadas durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, señala Reforma

Sinembargo.MX

19/07/2019 | 1:23 PM

Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- El diario Reforma reveló el nombre del ex Presidente de México que no está al corriente con el pago de sus impuestos, se trata de Vicente Fox Quesada. Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que uno de los ex mandatarios mexicanos es investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por no estar al corriente con el pago de sus impuestos, aunque no reveló el nombre. “Según la información, algunos de los ex presidentes deben impuestos, pero eso es un asunto que tiene que ver con el SAT”, apuntó el Presidente en la conferencia matutina en el Palacio Nacional. Vicente Fox, quien gobernó de 2000-2006, estaría “en la mira fiscal” del nuevo Presidente tras descubrir que hay poca información de condonaciones fiscales durante su sexenio. Las deudas de Fox corresponderían a deudas de empresas en las que participa y que fueron condonadas durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, señala Reforma. Además, el diario indica que tres de las compañías de Fox fueron rescatadas por el Fobaproba. ERAN TAN EXIGENTES “Ya ven que eran tan exigentes: ‘De qué vive el opositor este, AMLO. Y si paga impuestos’. He estado al corriente. Siempre manifestando mis impuestos, que por cierto no es poco el descuento. Sobre todo lo que tiene que ver con los libros, que era uno de mis principales ingresos durante mucho tiempo. Ahora el SAT está evitando evasión de impuestos”, señaló el Presidente. Dijo que la corrupción en México tenía que ver con la condonación de impuestos; que se crearon impuestos especiales para reducir o no pagar impuestos. “Era parte de los acuerdos de la cúpula del poder. Eso ya no aplica”, dijo. Los reporteros insistieron al Presidente que revelara el nombre del ex mandatario que no está al corriente con el SAT, y el Presidente respondió que “a ver si es posible darlo a Conocer por aquello del secreto bancario, lo que sí les puedo decir es que se está procediendo legalmente contra todos los evasores fiscales, sean quienes sean”, aseguró. “No tenemos información sobre esto, pero la Fiscalía va seguramente a recoger los testimonios de los involucrados. Y tiene que proceder legalmente, nosotros no tenemos ninguna denuncia, ninguna prueba, nada”, afirmó. Desde su llegada al poder, los grandes contribuyente se verán obligados a cumplir con sus obligaciones fiscales. López Obrador, firmó un decreto para evitar lo que designó “huachicoleo de cuello blanco”. De acuerdo con el mandatario, los sexenios anteriores facilitaron que los grandes contribuyentes dejaran de pagar alrededor de 400 mil millones de pesos que, por no ingresar a las arcas públicas, mereció el calificativo que las equipara con el robo de combustible. “Tienen que contribuir más los que obtienen más ingresos, en este caos, muy al contrario, los de mero arriba en algunos casos, no pagaban impuestos o cuando pagaban se les devolvían. Eso se termina a partir del día de hoy”, expuso entonces. López Obrador ha dicho que el objetivo del decreto es acabar con los privilegios fiscales. #Fox

#DEUDA A HACIENDA

#Ex Presidente

#AMLO

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio