El ex priista Ivanjov Valenzuela buscará la Alcaldía de Culiacán por Movimiento Ciudadano

'La gente en Culiacán quiere seguridad, honestidad, salud, educación y programas sociales para salir adelante. Es tiempo de cumplirle a la sociedad, por eso, primero vamos a caminar y después corremos, primero vamos a dar el primer paso, el primer paso es registrarnos, ya lo hicimos', expuso

Belem Angulo

18/12/2020 | 11:25 AM

Este jueves, Ivanjov Valenzuela Pérez se registró como precandidato a la Presidencia municipal de Culiacán ante el partido Movimiento Ciudadano, esto después de haber estado afiliado al Partido Revolucionario Institucional hasta el pasado mes de noviembre.

"Veo con tristeza que el PRI no dé la oportunidad", mencionó a medios de comunicación cuando anunció su renuncia al tricolor.

Valenzuela Pérez presentó los documentos que lo acreditan como candidato del Partido Movimiento Ciudadano, para luego proceder al protocolo oficial.

“Me llena de mucha emoción compartirles que el día ha llegado, gracias al apoyo de cada uno de ustedes, hoy me he registrado, por ello, seremos muy respetuosos de los tiempos que marca la convocatoria para candidatos a presidentes municipales, gobernador y diputaciones locales”, dijo el ex priista.

“La gente en Culiacán quiere seguridad, honestidad, salud, educación y programas sociales para salir adelante. Es tiempo de cumplirle a la sociedad, por eso, primero vamos a caminar y después corremos, primero vamos a dar el primer paso, el primer paso es registrarnos, ya lo hicimos”.