El ex zaguero Rafael MÃ¡rquez dice que Hugo SÃ¡nchez es el mejor futbolista mexicano de la historia

El ex zaguero Rafael Márquez dice que Hugo Sánchez es el mejor futbolista mexicano de la historia

Si bien el Káiser admitió que no le gustan las comparaciones, reconoció que el Pentapichichi es el futbolista mexicano más destacado

Para el ex zaguero "Hugol" es el mejor jugador que ha dado México.

CIUDAD DE MÉXICO._ Hugo Sánchez y Rafael Márquez son considerados los mejores futbolistas mexicanos en la historia. Ambos triunfaron en el futbol europeo, el primero lo hizo con el Real Madrid, donde gracias a sus goles se ganó el reconocimiento de una afición exigente como lo es la del conjunto blanco, mientras que el segundo brilló con el Barcelona y también es recordado por los seguidores blaugranas gracias a su liderazgo en la defensa. Sin embargo, para el ex zaguero “Hugol” es el mejor jugador que ha dado México.

“No me gustan las comparaciones porque tiene mucho mérito toda la gente que quiere poner el nombre de México en alto. Hugo lo hizo espectacular, ganó cinco Pichichis, estuvo mucho tiempo en el Real Madrid y por eso para mí es el mejor de la historia”, afirmó Rafael Márquez durante un Instagram Live como Arturo Elías Ayub.

En el futbol del viejo continente, el cinco veces mundialista con México tuvo la oportunidad de jugar con las grandes estrellas del balompié. Con esa experiencia, él considera a Lionel Messi como el mejor futbolista.

“Me tocó estar con Ronaldinho, jugar contra Ronaldo, contra Cristiano, estar con Messi. Para mí, Messi es el mejor del mundo”, mencionó.

CON VAR, NO SE HABRÍA MARCADO EL PENALTI CONTRA HOLANDA

Una jugada que quedará en la memoria del aficionado mexicano es aquella donde Robben cayó dentro del área en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014 y el árbitro marcó la pena máxima en contra de México en lo que fue un señalamiento polémico. Quien cometió la infracción fue precisamente Rafael Márquez, quien para él no era penalti.

“Yo creo que no fue penal, obviamente quizás hubo algún toque, si hubiera existido el VAR, no lo hubieran pitado. Son sensaciones tristes de volver a recordar porque teníamos una gran oportunidad, pero el futbol es de tomar decisiones en milésimas de segundo, a veces aciertas y a veces no, pero es como el ser humano aprende”, finalizó.

