El Fanático - Noroeste

DATO DEL DÍA: John Smoltz, ex lanzador de Atlanta y miembro del Salón de la Fama del Beisbol en Cooperstown, y actual comentarista de beisbol en Fox y MLB Network, calificó el domingo al torneo Abierto de Estados Unidos de Golf de Veteranos (US Seniors Open), mientras el ex NFL y también Salón de la Fama, John Elway, fracasó en el intento; Smoltz, de 51 años, hizo ronda final de 69 golpes en un campo de Par 72 para lograr su calificación.

SIN DUDAS. El primer partido de la serie final de la NBA fue polémico y se comentará mucho tiempo por varias razones, entre ellas las declaraciones posteriores de LeBron James, las decisiones arbitrales, el abandono ce la cancha de parte de Kevin Love, el conato de pleito y las consecuentes multas y expulsiones, y obvio, el resultado, que bien puede ser el que dé destino a la serie en favor de Golden State, que ahora está arriba por 2 a 0.

Pero el segundo partido no dejó dudas: los de California dominaron y Curry dio cátedra de su especialidad, los tiros de tres puntos, logrando nueve en total, cinco en el último cuarto, uno de estos sobre la defensa de Love, un tiro que a cualquiera manda a la lona anímicamente; la marca de tiros de tres en juego de final era de ocho, hecho por Ray Allen.

Cavs cayó pero LeBron volvió a hacer historia al convertirse en el segundo mejor anotador en juegos de final, con un total de mil 318, dejando atrás nada menos que al mejor anotador de la historia de la liga, Kareem Abdul Jabbar, y quedando a 361 puntos de Jerry West (el modelo del logo de la liga), el mejor en la lista de este rubro; James logró el segundo lugar con diez partidos menos que Abdul Jabbar, originalmente llamado Lew Alcindor.

El tercer partido será mañana en Cleveland y el cuarto el viernes ahí mismo, ambos serán clave porque de perder uno solo el de casa, estará casi cediendo la serie porque de darse un quinto duelo, sería en la casa de Golden State y por lo que se ha visto, los Cavs tienen dificultades para ganar ahí, aunque no sería imposible, a Boston lo liquidaron a domicilio.

MUNDO MOTOR. El hermoso sitio llamado Belle Isle Park en Detroit, urbe conocida como la Ciudad Motor, fue escenario de la fecha con doble carrera del fin de semana de la serie IndyCar, y en la prueba del sábado el ganador fue el neozelandés Scott Dixon, cuya clave fue entrar a los pits solo un par de veces y no tres, como la totalidad de sus rivales.

El domingo se celebró la segunda carrera a pesar de la amenaza constante de la lluvia y el ganador fue el veterano Ryan Hunter-Reay, quien libró estupenda batalla en los últimos giros al trazado con Alexander Rossi, su compañero en el equipo de Michael Andretti; para Hunter-Reay fue su primera victoria en la serie desde 2015 en el Pocono Raceway.

En la serie mayor de NASCAR, Martin Truex Junior se llevó la victoria en California al despegarse del pelotón principal al recibir bandera verde a siete giros del final, consiguiendo su segunda victoria este año; el mexicano Suárez terminó 24; mientras en la serie Moto GP se corrió el Gran Premio de Italia en Mugello y el ganador fue el español Jorge Lorenzo, dejando segundo a Dovizioso y tercero al ídolo italiano Valentino Rossi.

